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لامين يامال يتعرض لإصابة فكم سيغيب؟

سيغيب لامين يامال النجم الشاب لنادي برشلونة عن صفوف منتخب إسبانيا في مواجهتي اسكتلندا والنرويج في تصفيات يورو 2024

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لامين يامال

أعلن نادي برشلونة أن نجمه الصاعد لامين يامال يعاني من إصابة في الفخذ تعرض لها في مباراة غرناطة ستجبره على الغياب لأسبوع على أقل تقدير.

وأظهرت الفحوصات التي خضع لها النجم الشاب لنادي برشلونة من قبل الجهاز الطبي لمنتخب إسبانيا عدم جهوزيته للمشاركة مع المنتخب في المواجهتين أمام اسكتلندا والنرويج ضمن تصفيات كأس أوروبا “يورو 2024”.

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واضطر يامال إلى الخروج من مباراة غرناطة وبرشلونة في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني في الدقيقة 76 بسبب انزعاجه من إصابة.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان له: “يغادر اللاعب الدولي لامين يامال معسكر المنتخب الإسباني بعد تقييمه من قبل الخدمات الطبية للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم”.

وأصبح يامال أصغر لاعب يسجل أهدافا في الدوري الإسباني وهو في سن 16 عاما و87 يوما بعد أن سدد الكرة في الشباك من مسافة قريبة في مرمى غرناطة الأحد.

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