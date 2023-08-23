بعمر 16 عاماً.. لامين يامال مرشح لمنتخب إسبانيا

بات لاعب برشلونة الصاعد لامين يامال مرشحاً للتواجد في قائمة المنتخب الإسباني الأول تحت قيادة المدرب لويس دي لا فوينتي.

وحجز لامبن يامال، البالغ عمره 16 عاماً، مكاناً في تشكيل تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، يوم الأربعاء، أن يامال قد يكون “المفاجأة الكبرى” في قائمة المنتخب الإسباني الأول التي سيعلن عنها دي لا فوينتي الأسبوع المقبل لخوض مباراتين رسميتين مؤهلتين لكأس أوروبا في ألمانيا 2024 أمام جورجيا وقبرص.

وقالت الصحيفة إن وجود يامال في القائمة “سيكون منطقياً” بسبب مستواه الرائع مع برشلونة حيث شارك أساسياً في لقاء الجولة الثانية أمام قادش.

وستكون أمام لامين يامال فرصة اللعب دولياً مع “لاروخا” كما يمكن أن يختار اللعب مع منتخب المغرب بلد والده.

وأدى غياب يامال عن قائمة المنتخب الإسباني تحت 18 عاماً إلى زيادة التكهنات حول استدعائه المحتمل للمنتخب الأول.

قبل بضعة أشهر، تحدث ربيع تاكاسا أحد الكشافين الذين نشرهم الاتحاد المغربي في جميع أنحاء أوروبا، عن لامين يامال قائلاً: “الجميع يتحدث عنه ويسأل عما إذا كنا سنخطفه من إسبانيا”.

وأضاف: “والده مغربي ووالدته من غينيا الاستوائية وولد في إسبانيا، لذا يمكنه الاختيار بين ثلاثة منتخبات، في النهاية سيلعب في المكان الذي يشعر فيه بأنه أفضل، وحيث يخبره قلبه”.

وقبل يامال، كان الاتحاد الإسباني قد قام باستدعاء منير الحدادي عندما ظهر لأول مرة مع برشلونة في عام 2014 وأراد أن يفعل الشيء نفسه مع عبد الصمد الزلزولي لكن جناح برشلونة اختار المغرب.