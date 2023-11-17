فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسرياضة

رسمياً.. لامين يامال لن يلعب مع منتخب المغرب

نجح لامين يامال في تسجيل الهدف الأول للمنتخب الإسباني بعد مرور 5 دقائق فقط على بداية المباراة

فريق التحرير by فريق التحرير
لامين يامال

خسر المنتخب المغربي، فرصة ضم نجم برشلونة لامين يامال، بعد تواجد اللاعب في التشكيلة الأساسية للمنتخب الإسباني أمام قبرص في تصفيات يورو 2024.

لامين يامال

ونجح لامين يامال في تسجيل الهدف الأول للمنتخب الإسباني بعد مرور 5 دقائق على بداية المباراة.

وبمشاركة يامال مع المنتخب الإسباني، لن يمثل منتخب بلاده الأم المغرب لأنها تعتبر المشاركة الثالثة له مع الماتدور بشكل رسمي.

لامين يامال

من هو لامين يامال؟

لاعب كرة قدم من أصول مغربية ولد يوم 13 يوليو 2007، ويلعب يامال بمركز الجناح الأيمن.

بدأ يامال في أكاديمية لاماسيا في برشلونة، لكن موهبته فرضت نفسها وجعلته يتنقل بين الفئات السنية سريعاً، إلى أن وصل إلى الفريق الأول، ولعب مباراته الأولى في 29 أبريل أمام نادي ريال بيتيس، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يشارك في الفريق الأول.

لامين يامال
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...