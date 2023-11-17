رسمياً.. لامين يامال لن يلعب مع منتخب المغرب

خسر المنتخب المغربي، فرصة ضم نجم برشلونة لامين يامال، بعد تواجد اللاعب في التشكيلة الأساسية للمنتخب الإسباني أمام قبرص في تصفيات يورو 2024.

ونجح لامين يامال في تسجيل الهدف الأول للمنتخب الإسباني بعد مرور 5 دقائق على بداية المباراة.

إبداع من المنتخب الإسباني ينهيه لامين جمال بأجمل طريقة#تصفيات_أمم_أوروبا

#Euro2024Qualifiers pic.twitter.com/G1KgGvedO5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 16, 2023

وبمشاركة يامال مع المنتخب الإسباني، لن يمثل منتخب بلاده الأم المغرب لأنها تعتبر المشاركة الثالثة له مع الماتدور بشكل رسمي.

من هو لامين يامال؟

لاعب كرة قدم من أصول مغربية ولد يوم 13 يوليو 2007، ويلعب يامال بمركز الجناح الأيمن.

بدأ يامال في أكاديمية لاماسيا في برشلونة، لكن موهبته فرضت نفسها وجعلته يتنقل بين الفئات السنية سريعاً، إلى أن وصل إلى الفريق الأول، ولعب مباراته الأولى في 29 أبريل أمام نادي ريال بيتيس، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يشارك في الفريق الأول.