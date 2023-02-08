تم اختيار ’لامبورغيني دبي وأبوظبي‘ لتكون الموزّع الرسمي لليخت الفاخر ’تكنومار فور لامبورغيني 63‘ (Tecnomar for Lamborghini 63) بدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يجعلها الموزّع الرسمي الأول لهذا اليخت الرائع والمتميّز في مجلس التعاون الخليجي.

يُعدّ يخت ’تكنومار فور لامبورغيني 63‘ نتيجة تعاون مشترَك بين ’أوتوموبيلي لامبورغيني‘ (Automobili Lamborghini) و’ذا إيطاليان سي غروب‘ (The Italian Sea Group)، وهو يشكّل تحفة حقيقية من ناحية التصميم والهندسة والتقنية. ويبلغ طوله 63 قدماً ويجمع بشكل مثالي بين الحِرَفية الإيطالية الراقية والتقنيات الحديثة المتطوّرة جداً. ولقد جرى صنعه لتَحمُّل أقسى الظروف البحرية، وفي الوقت ذاته، منح الركّاب تجربة لا تُضاهى من الفخامة والأداء في الماء.

يستمدّ اليخت الإلهام من ’لامبورغيني سيان FKP 37‘ (Lamborghini Sián FKP 37)، السيارة الرياضية الخارقة بالإصدار المحدود، وهو يتشارك معها العديد من النفحات التصميمية؛ شاملة لوحة عدّادات السيارة، والتي أعيد تصميمها بأسلوب ملاحي بحري، واللمسات النهائية من ألياف الكربون، مع خاصّية Carbon Skin™ من ’لامبورغيني‘ المستخدَمة في المقاعد الرياضية وعلى الدفّة، بالإضافة لزر الإشعال المتميّز، وهو يشبه تماماً ذلك المستخدَم لتشغيل محرّك ’لامبورغيني‘.

تعليقاً على هذا الموضوع، قال ركان تركي، الرئيس التنفيذي لدى ’لامبورغيني دبي وأبوظبي‘: “نفخر لاختيارنا الموزّع الرسمي لليخت الفاخر ’تكنومار فور لامبورغيني 63‘ في دولة الإمارات العربية المتحدة. فنحن نعزّز عبر هذه الشراكة التزامنا بتوفير التجربة المثلى من ناحية الفخامة والأداء، أكان على البر أو البحر.”

يُعتبَر يخت ’تكنومار فور لامبورغيني 63‘ الأسرع ضمن أسطول ’تكنومار‘، حيث يصل إلى سرعة قصوى تبلغ 63 عقدة، مما يجعله المرادف المثالي لسيارات ’لامبورغيني‘ عالية الأداء على الماء. ويُمكِن تخصيص اليخت بشكل كامل عبر مجموعة واسعة من خيارات الألوان والرسومات والمواد مع برنامج التخصيص المتميّز وفق رغبة العميل Ad Personam من ’لامبورغيني‘.