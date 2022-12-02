لامبورجيني تكشف النقاب عن سيارة خارقة مخصصة للطرقات الوعرة بقيمة 270 ألف دولار

كشفت علامة لامبورجيني الإيطالية العريقة النقاب عن سيارتها الخارقة المخصصة للطرقات الوعرة لامبورجيني هوراكان ستيراتو 2023 بشكل رسمي.

وتتميز السيارة الجديدة من لامبورجيني بتصميم جديد كلياً، وبأبعاد مُذهلة تضم نظام تعليق مُعدل يرفع السيارة بمقدار 43 ملم عن الأرض، بالإضافة لتقديمها أنظمة قيادة جديدة تعزز من تجربة القيادة لدى السائق والركاب.

وتعد سيارة لامبورجيني هوراكان ستيراتو 2023 آخر سيارة سيتم تشغيلها بمحرك احتراق قبل الانتقال كلياً لاستخدام المحركات الكهربائية بشكل كامل.

مواصفات لامبورجيني هوراكان ستيراتو 2023

محرك V10

سعة 5,2 لتر

يولد قوة 602 حصان و560 نيوتن/متر من عزم الدوران

يتم إرسال القوة إلى العجلات الأربعة

يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.4 ثانية

تبلغ السرعة القصوى 261 كم/الساعة

عجلات قوية مقاس 19 إنش لجميع التضاريس

يمكن اختيار لون السيارة من ضمن 350 لوناً للهيكل الخارجي و65 لوناً للداخل

لامبورجيني هوراكان ستيراتو 2023

ستقوم لامبورجيني بصنع 1,499 وحدة للعالم بأكمله فقط، وسيبدأ الإنتاج في شهر شباط/فبراير 2023

وقال روفين موهر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في لامبورجيني : “لقد استلهمنا سباقات الرالي والسيارات من عقد 1980”.

وأوضح أن فكرة سيارة لامبورجيني مخصصة للطرق الوعرة كان تراوده منذ عام 2017 على الأقل؛ وأنه تم تجميد المشروع لحين استعاد ستيفان وينكلمان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة لامبورغيني، القيادة في عام 2020.

وأضاف: “جاء وينكلمان وقال لماذا هذه السيارة لم تصنع بعد؟ عليك أن تفعل ذلك”.

ويمكن تمييز لامبورجيني هوراكان ستيراتو بسهولة من الخارج حيث أنها مرتفعة بفارق 4.7 سم مقارنة بنسخة إيفو والهدف هو القيادة على الطرقات الرملية.

للسيطرة على السيارة بالشكل المطلوب فقد جرى توفير إسطوانات كبح في الأمام وبقياس 15 بوصة ومحاطة بستة أقراص فيما أن نظيرتها الخلفية بقياس 14 بوصة ومحاطة بأربعة أقراص، تم تغليف العجلات بقياس 19 بوصة بالإطارات من شركة بريدجستون فئة AT002 التي تصلح للقيادة على كافة أنواع الطرقات بجانب أنه يمكن السير عليها حتى عند نفاذ الهواء منها.

بجانب ذلك فإن لامبورجيني هوراكان ستيراتو أعرض بفارق بسيط وبمقدار 3 سم في الأمام و3.3 سم في الخلف، لن يكون ملاحظة هذه الفوارق بالأمر السهل حيث أنه يتطلب التحلي بدقة نظر لافتة.

وتتضمن التغييرات في نسخة ستيراتو أيضا توفير طبقة حماية إضافية في الأسفل بجانب نقل المكونات المخصصة لسحب الهواء إلى أعلى السيارة وتركيب مصفاة من أجل الحد من دخول الأتربة والأوساخ للمحرك.