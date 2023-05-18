ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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لاعب سوري يحل مشكلة آرسنال مع أهم صفقة في الصيف

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

تحدثت وسائل إعلام بريطانية أن آرسنال سيحصل على دفعة معنوية قوية للتعاقد مع أهم صفقة يسعى إليها في الصيف المقبل، عقب اقتراب برايتون من ضم لاعب سوري بحسب صحيفة إيفنينغ ستاندرد البريطانية.

وذكرت أن برايتون اقترب من التعاقد مع السوري محمود داوود في صفقة انتقال حر قادماً من بروسيا دورتموند الألماني.

وأضافت أن اللاعب الذي يحمل الجنسيتين السورية والألمانية يعد خيار جيد بالنسبة للمدرب الإيطالي روبيرتو دي زيربي لتعويض الرحيل المحتمل لعدد من اللاعبين البارزين في خط الوسط.

وأشارت إلى أن آرسنال يطارد كايسيدو منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بينما يقترب أيضاً الأرجنتيني ماك أليستر من الرحيل عن برايتون في الصيف المقبل.

واعترف دي زيربي أنه معجب باللاعب السوري البالغ من العمر 27 عاماً، مؤكداً أن التعاقد الرسمي لم يتم حتى الآن.

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