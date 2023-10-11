لاعب سلة يحتكر كل أهداف مباراة ناديه ويدخل التاريخ

نجح أحد اللاعبين في تسجيل جميع نقاط فريقه بالمباراة، وقاد خلالها فريقه الخويلدية للفوز على النصر بنتيجة (68-67) ضمن المرحلة السابعة من بطولة الدوري

شهدت مباراة المرحلة السابعة من دوري كرة السلة السعودي لمرحلة الناشئين، حدثاً تاريخياً غير مسبوقاً على المستوى العالمي، بعد تسجيل لاعب نادي الخويلدية علي موسى الأمرد جميع نقاط فريقه والبالغة 68 نقطة.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة السلة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقاً: “في حدثٍ فريد من نوعه.. لاعب نادي الخويلدية للناشئين علي موسى الأمرد يسجل كل نقاط فريقه في المباراة”. ويتصدر فريق الترجي ترتيب دوري الناشئين السعودي لكرة السلة برصيد 12 نقطة، في حين يمتلك الخويلدية 10 نقاط في المركز السابع متساوياً مع كل من أحج والنصر والاتحاد والخليج.

?| في حدث فريد من نوعه.. لاعب نادي الخويلدية للناشئين على موسى الأمرد يسجل جميع نقاط فريقه في المباراة ? https://t.co/3GKB3aYjly pic.twitter.com/k2IfV6YyFI — الاتحاد السعودي لكرة السلة | Saudi Basketball (@sbfksa) October 8, 2023

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مقتطفات من تسجيل بعض النقاط للاعب علي موسى الأمرد من أصل 68 نقطة سجلها بمفرده في لقاء #النصر والذي انتهى 68-67 لمصلحة الخويلدية . pic.twitter.com/LQqjNSYrUN — Saudi Basketball (@KSAbasket) October 8, 2023