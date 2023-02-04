لاعب سعودي يفوز بذهبية الغطس في بطولة هولندا الدولية

حقق لاعب المنتخب السعودي للغطس لفئة البراعم اياد عويس الميدالية الذهبية في منافسات السلم المتحرك 3 أمتار في بطولة أيندهوفن الدولية المقامة في هولندا ، بمشاركة 25 منتخباً خلال الفترة من 2-6 شباط / فبراير الجاري .

وجاء لاعب المنتخب السعودي للغطس لفئة البراعم معاذ عويس في المركز الثاني بالميدالية الفضية .

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