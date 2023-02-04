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Posted inأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

لاعب سعودي يفوز بذهبية الغطس في بطولة هولندا الدولية

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لاعب الغطس السعودي اياد عويس مع الميدالية الذهبية
لاعب الغطس السعودي اياد عويس مع الميدالية الذهبية

حقق لاعب المنتخب السعودي للغطس لفئة البراعم اياد عويس الميدالية الذهبية في منافسات السلم المتحرك 3 أمتار في بطولة أيندهوفن الدولية المقامة في هولندا ، بمشاركة 25 منتخباً خلال الفترة من 2-6 شباط / فبراير الجاري .
وجاء لاعب المنتخب السعودي للغطس لفئة البراعم معاذ عويس في المركز الثاني بالميدالية الفضية .

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