لاعب سعودي يفوز بذهبية الغطس في بطولة هولندا الدولية

حقق لاعب المنتخب السعودي للغطس لفئة البراعم اياد عويس الميدالية الذهبية في منافسات السلم المتحرك 3 أمتار في بطولة أيندهوفن الدولية المقامة في هولندا ، بمشاركة 25 منتخباً خلال الفترة من 2-6 شباط / فبراير الجاري .
وجاء لاعب المنتخب السعودي للغطس لفئة البراعم معاذ عويس في المركز الثاني بالميدالية الفضية .
حقق لاعب المنتخب السعودي للغطس لفئة البراعم اياد عويس الميدالية الذهبية في منافسات السلم المتحرك 3 أمتار في بطولة أيندهوفن الدولية المقامة في هولندا ، بمشاركة 25 منتخباً خلال الفترة من 2-6 شباط / فبراير الجاري .