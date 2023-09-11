فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

بينهم زيدان وبنزيمة وخضيرة.. لاعبون من أصول عربية فضلوا تمثيل منتخبات أجنبية

فادي طنّوس by فادي طنّوس
لاعبون عرب يفضلون المنتخبات الأجنبية

وضع لامين يامال أولى بصماته في مسيرته الاحترافية مع منتخب إسبانيا لكرة القدم بنجاح، إذ ساهم بشكل فعال بفوز “لاروخا” في أول ظهور له بقميصها الأحمر بعد تسجيله هدفاً من ضمن 7 أخرى أحرزها زملاؤه في شباك جورجيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا (يورو 2024).

وقع خبر اختيار يامال تمثيل إسبانيا لم يكن طيباً لدى المغاربة الذين كانوا يمنون نفسهم بأن يعود “ميسي الجديد” لجذوره ويختار منتخب بلاد والده المغربي ويكون أسداً جديداً ضمن تشكيلة وليد الركراكي “لأسود الأطلس”.

ولم تكن خيبة أمل المغاربة الأولى من نوعها، فإن تفضيل لاعب ذو أصول عربية تمثيل دولة أجنبية عامة وأوروبية على وجه الخصوص عن اللعب تحت لواء بلاد أحد والديه لا يعد سابقة بل لطالما تكرر مع نجوم وأساطير تخلدت أسماؤهم لدى شعوب لا تنطق لغة الضاد.

والأمثلة كثيرة للاعبين الذين اختاروا تمثيل الدول التي ترعرعوا ونشأوا فيها وفي طليعتهم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان، ومواطنه من الجانبين كريم بنزيمة، والألماني ذو الأصول التونسية سامي خضيرة، الإيطالي ذو الأصول المصرية ستيفان الشعراوي والبلجيكي ذو الأوصل المغربية مروان فيلايني وغيرهم.

ويحتل منتخب فرنسا صدارة المنتخبات التي خطفت النجوم ذو الأصول العربية لاسيما من دول المغرب العربي الجزائر وتونس والمغرب.

وفي ما يلي لائحة بأشهر اللاعبين الذين منحوا ولاءهم لمنتخبات غير بلادهم الأصلية:

اللاعبالبلد الأصليالمنتخب
زين الدين زيدانالجزائرفرنسا
كريم بنزيمةالجزائرفرنسا
وسام بن يدرتونسفرنسا
سمير نصريالجزائرفرنسا
حاتم بن عرفةتونسفرنسا
نبيل فقيرالجزائرفرنسا
ستيفان الشعراويمصرإيطاليا
سامي خضيرةتونسألمانيا
بيار عيسىلبنانجنوب أفريقيا
كلاوديو إبراهيم (برانكو)لبنانالبرازيل
ميغيل ليّونلبنانالمكسيك
أندرو نبوتلبنانأستراليا
أمين يونسلبنانألمانيا
منير الحداديالمغربإسبانيا
مروان فيلاينيالمغرببلجيكا
ناضر الشاذليالمغرببلجيكا

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا