لاصحة لوفاة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رغم انتشار عنوان كاذب

تصدر وسم عن وفاة دونالد ترامب في تويتر أمس #TrumpIsDead، مما أثار الكثير من اللغط خاصة مع ظهور ذلك الوسم أو الهاشتاغ تحت الشريط الجانبي لآخر الأخبار “ما يحدث الآن” في وقت متأخر من بعد ظهر أمس للمشتركين في تويتر في الولايات المتحدة. ومع ذلك ، انتشرت هذه الإشاعة الكاذبة بموت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهو حقيقة لم يمت ولا يوجد أي تقارير إخبارية أو منشورات رسمية عبر الإنترنت تؤكد هذه المزاعم.

يأتي ذلك في وقت أصبح ظهر ترامب عبر منصة تويتر فرصة مثالية لعودة ترامب في وقت تستعد فيه أمريكا لإجراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مما قد يقلب إحداثيات التوازنات الحزبية، بل قد يعصف باتجاهات نوايا التصويت.

وهناك أزمات تعصف بالديمقراطيين هي العودة المحتملة لترامب إلى المنصة الأشهر؛ “تويتر”، عقب استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليها بعد معركة قضائية شرسة مع الشركة امتدت لأشهر.

عودة قد تفاقم -حال تحققها- من أزمة الديمقراطيين، لكنها قد تمنح الزخم -في المقابل- للجمهوريين، الحزب الذي ينتمي إليه ترامب، ما قد يرسم مسارات مغايرة لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس.