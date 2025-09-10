لاري إليسون يصبح أغنى رجل في العالم ويطيح بإيلون ماسك بفضل أسهم أوراكل

صعد لاري إليسون، مؤسس شركة أوراكل، ليصبح أغنى شخص في العالم، ليأخذ المركز الأول من إيلون ماسك ، بعد قفزة مفاجئة جاءت مع إعلان شركة أوراكل عن نتائج قوية فاقت كل التوقعات، مما أدى لارتفاع سعر أسهمها بشكل كبير جداً في يوم واحد بحسب بلومبرغ. وصعد سهم “أوراكل” بنسبة 30 بالمئة في التعاملات المبكرة قبل افتتاح السوق مما رفع قيمتها إلى نحو 880 مليار دولار. وشهدت أسهم شركة أوراكل ارتفاعًا هائلاً بنسبة 45% هذا العام، مما أدى إلى زيادة قيمتها السوقية بحوالي 212 مليار دولار. يعود هذا النمو القوي بشكل أساسي إلى الأداء المتميز لوحدة البنية التحتية للخدمات السحابية، مدفوعًا بالطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما عززت “أوراكل” توقعاتها المستقبلية للوحدة السحابية بعد توقيعها صفقات مربحة، وهو ما ينعكس في ارتفاع مقياس التزامات الأداء المتبقية، والذي يوضح قيمة الطلبات التي تم حجزها مسبقًا. وحقق الملياردير لاري إليسون، مؤسس وأكبر مساهم في شركة أوراكل، ثاني أكبر زيادة في الثروة بين مليارديرات العالم منذ بداية عام 2025. وتأتي معظم ثروة لاري إليسون، البالغ من العمر 80 عامًا، من حصته الكبيرة في شركة أوراكل، التي تُعد واحدة من أبرز شركات تطوير البرمجيات في العالم. ويمتلك إليسون حوالي 41% من أسهم الشركة. تكسب شركة أوراكل عوائد مجزية من الطلب على الذكاء الاصطناعي بعد توقيعها عقودًا مع وزارة الدفاع والبنتاغون. وتُعد أوراكل إحدى الجهات المستفيدة من عقد “القدرة السحابية المشتركة للقتال الحربي” (JWCC) التابع للبنتاغون، وهو مبادرة بمليارات الدولارات مع التركيز بشكل خاص على تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي للدفاع. يهدف هذا العقد إلى توفير خدمات الحوسبة السحابية للجيش الأمريكي حتى منتصف عام 2028، مما يُعزز الوصول إلى المعلومات السرية ويدعم جهود تحديث الدفاع.

كما أطلقت أوراكل نظام أوراكل للدفاع، وهو برنامج لمساعدة شركات تكنولوجيا الدفاع على التواصل مع العملاء الحكوميين، بالاستفادة من البنية التحتية السحابية وقدرات الذكاء الاصطناعي من أوراكل لدعم الأمن القومي الأمريكي والابتكار الدفاعي للحلفاء.