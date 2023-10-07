مقتل وأسر عشرات الإسرائيليين وإعلان حالة الحرب وقصف غزة بحرا وجوا

أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الحرب واستدعاء الاحتياط وذلك لأول مرة منذ 1973 وقام بشن هجمات جوية وبحرية على قطاع غزة بعد أنباء عن وقوع جنود اسرائيليين أسرى بيد عناصر من حركة حماس، وانطلقت في وقت مبكر من صباح السبت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس بعد إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة المحاصر على إسرائيل، ونقلت أ ف ب، مقتل 22 شخصا بالرصاص في إسرائيل في عمليات توغل مباغتة نفذتها حركة حماس الإسلامية منذ فجر السبت ضد إسرائيل فيما أصيب المئات بجروح متفاوتة وفق ما أعلن مصدر طبي إسرائيلي.

وأشارت تقارير إعلامية عن قصف إسرائيلي في القطاع وعن استدعاء وزير الدفاع الإسرائيلي قوات احتياط عسكري، فيما نشر افيخاي ادرعي المتحدث العسكري الاسرائيلي على منصة إكس، أن جيش اسرائيل يعلن حالة تأهب – الحرب.

يأتي ذلك فيما نشرت صباح اليوم السبت، صور لأسر عدد من المستوطنين وجنود الاحتلال من غلاف غزة خلال علمية طوفان الاقصى التي بدأتها كتائب القسام صباح اليوم .

ويعتبر هذا التصعيد الأعنف بين إسرائيل وقطاع غزة منذ أيار/مايو.

وأكدت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء في بيان “قتل حتى الساعة 13,00 بالتوقيت المحلي 22 شخصا، كما تلقى مئات المصابين الآخرين العلاج”.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تخوض معارك “برية” السبت ضد مقاتلين فلسطينيين في المناطق المحيطة بقطاع غزة بعد تسلل هؤلاء “بالمظلات” بحرا وبرا.

لقطات لقصف غزة – REUTERS/Mohammed Salem

سكاي نيوز عربية أشارت إلى موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، السبت، على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط وفقا لاحتياجات الجيش الإسرائيلي، حسبما أعلن مكتبه. كما أعلن الوزير حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة، مما يسمح لقيادة الجبهة الداخلية بتقييد التجمعات.

وأعلن الجناح المسلح لحماس إطلاق أكثر من 5 آلاف صاروخ مع بدء “عملية طوفان الأقصى”.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي وافق على “تجنيد واسع” لقوات الاحتياط، مشيرة إلى إعلان حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة.

أعلن القائد العام لـ”كتائب عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية “طوفان الأقصى” لوضع حد “للانتهاكات الإسرائيلية”. وقال الضيف، في بيان: “الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة”، مضيفا : “آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا”.

ولفتت الإذاعة الإسرائيلية إلى اقتحام مسلحين فلسطينيين للأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة”. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسلحين فتحوا النار على المارة في بلدة سديروت بجنوب إسرائيل، كما أظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ـ لم يتم التأكد من صحتها ـ اشتباكات في شوارع المدينة.

??⚡?? A number of Palestinian fighters infiltrated Israeli settlements from land, sea and air.



*Israeli settlers have been told to lock the doors and don't leave the house.* pic.twitter.com/r7M0rMEOLf — yalnız kurt (@MApodogan) October 7, 2023

وحذرت مصر، السبت، من “مخاطر وخيمة” جراء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، داعية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، تزامنا مع اشتباكات فلسطينية إسرائيلية غير مسبوقة انطلقت صباح السبت، ووفق البيان “حذرت مصر من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية”، ودعت مصر إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر”. وحذرت من “تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة”. ودعت مصر “الأطراف الفاعلة دولياً، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري”.