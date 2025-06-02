لأول مرة منذ 18 عاماً، سوريا تستقبل بعثة من صندوق النقد

نقلت وكالة الأنباء السورية أن وزير المالية محمد يُسر برنية استقبل بعثة فنية من صندوق النقد الدولي برئاسة رون فان رودن نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورئيس بعثة الصندوق إلى سوريا، وهي أول بعثة للصندوق إلى البلاد منذ نحو 18 عاماً. وتضم البعثة ثمانية خبراء من خمس دوائر في الصندوق: المالية العامة، الإحصاء، الشؤون النقدية وأسواق المال، الشؤون القانونية، ودائرة الشرق الأوسط. ويمتد عمل البعثة لخمسة أيام، وتهدف إلى تقديم النصح والمشورة في مجالات المالية العامة، الإصلاح الضريبي والجمركي، إدارة الدين العام، تطوير منظومة الإحصاء، الإصلاح النقدي والمصرفي، الرقابة المصرفية، الاستقرار المالي، وسياسات النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال.

وكانت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، قد أشارت إلى إجراء الصندوق ما وصفته بـ “مناقشات مفيدة” مع الفريق الاقتصادي السوري، مشيرة إلى استعداد الصندوق لدعم جهود المجتمع الدولي لإعادة بناء اقتصاد سوريا المتضرر من الحرب. وقالت مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق، لصحفيين: “يستعد موظفونا لدعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى مساعدة سوريا على إعادة تأهيل اقتصادها، حالما تسمح الظروف بذلك”. تأتي تعليقات صندوق النقد بعد إعلان الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وهو ما جاء بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتزامه رفع العقوبات الأميركية عن دمشق، وذلك خلال زيارته للسعودية ضمن جولة في دول الخليج العربي. وذكرت كوزاك أن الموظفين بالصندوق أجروا “مناقشات مفيدة” مع الفريق الاقتصادي الجديد في الحكومة السورية، وذلك بعد إعادة تشكيل الحكومة في مارس/ آذار، وذلك في محاولة لإعادة بناء “فهمه” لاقتصاد البلاد. وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد: “ستحتاج سوريا إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية”، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”.

يذكر أن تقديرات كلفة إعادة الإعمار في سوريا تتراوح بين 150 و300 مليار دولار، وسبق أن ذكر رئيس مركز حرمون للدراسات سمير سعيفان إلى أن كلفة الإعمار ستصل إلى 150 مليار دولار. وفي أبريل الماضي قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة عبد الله الدردري إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتزم تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات لدعمها في قطاعات مثل إعادة بناء البنية التحتية ودعم الشركات الناشئة الرقمية. وأضاف الدردري، الذي يشغل أيضاً منصب المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لرويترز خلال زيارة له إلى دمشق أن الاستثمار في سوريا يُنظر إليه على أنه “منفعة عامة على الصعيد العالمي”.

وكان البنك الدولي ينظر في تقديم حزم مالية لتحسين شبكة الكهرباء في سوريا ودعم رواتب موظفي القطاع العام، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.