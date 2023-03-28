لأول مرة منذ 10 سنوات، مصر تسمح بقدوم السياح الإيرانيين

سيقتصر السماح بدخول السياح الإيرانيين على مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء على البحر الأحمر دون السياحة الدينية بحسب ما أعلنته الحكومة المصرية ونيتها اتخاذ مجموعة من الإجراءات تتضمن تأشيرات عند الوصول لتسهيل حركة السياحة الأجنبية الوافدة.

تضمنت الإجراءات قراراً بتسهيل دخول السياحة الإيرانية والتركية إلى البلاد، وقال وزير السياحة والآثار أحمد عيسى في مؤتمر صحفي الاثنين إن السياح الإيرانيين الوافدين سيحصلون على تأشيرات عند وصولهم إلى المطارات جنوبي سيناء، ضمن ضوابط وشروط معينة، بينها حصول السائح الإيراني القادم إلى مصر على تأشيرة إذا كان قادما ضمن مجموعات سياحية قادمة من نفس البلد.

وكشف وزير السياحة المصري عن إصدار تأشيرة لمدة خمس سنوات متعددة الاستخدام، تم الاتفاق على أن تكون قيمتها 700 دولار، سيتم الإعلان عن بدء تفعيلها قريبا، مشيرا إلى تحسن في حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري بنسبة 30 في المئة على أساس سنوي. وتشمل الإجراءات المصرية الجديدة، فضلا عن إيران وتركيا، مواطني الصين والهند وإسرائيل وتركيا والمغرب والجزائر وتونس والعراق وعلى الرغم من انخفاض أعداد السياح القادمين من روسيا وأوكرانيا مؤخرا بسبب الحرب، إلا أن أعداد السياح من دول أخرى شهدت زيادة كبيرة من دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا.

ويعاني قطاع السياحة المصري من خسارة الوظائف بسبب عدة عوامل أبرزها قيود السفر وأزمات قديمة لم يتعافى منها بعد مثل خسارة السياحة الروسية التي كانت تسهم بنحو 3.2 مليار دولار سنوياً، عبر أكثر من 3 ملايين سائح سنوياً، وذلك قبل حادث تحطم الطائرة الروسية “متروجيت” فوق سماء جنوب سيناء سنة 2015، ثم جائحة كورونا وبعدها خسارة السياح الروس والأوكرانيين بعد اندلاع الحرب سنة 2020. وتمثل عائدات السياحة -في الأحوال الطبيعية- نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 15% من إيرادات مصر من العملات الأجنبية، وتعد ثالث أكبر مصدر للدخل الأجنبي للبلاد بعد الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، لكن قيود كثيرة تمنع جذب أعداد كبيرة من السياح مثل قيود التأشيرة وضعف الخدمة السياحية المقدمة للسياح وخسارة العمالة الماهرة القادرة على تقديم خدمات احترافية.

فهناك افتقار كبير للخدمات السياحية عالية الجودة، والأيادي العاملة المدربة والمحترفة، وتخفيف منغصات التجول وتنقل بين الأماكن وفي المواصلات والشوارع دون مضايقات أمنية لامبرر لها.