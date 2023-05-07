بدأت أعمال “السجل العقاري” في حي الفلاح في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، كأول المناطق المستفيدة من السجل العقاري وسيتبعه كافة أحياء ومدن ومناطق المملكة العربية السعودية.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن السجل العقاري هو امتداد لرحلة التطوير في التوثيق العقاري، ويسهم في منح الحجية المطلقة للصكوك ورفع الثقة في السوق العقاري ليشهد تاريخ العقار السعودي اليوم نقلة نوعية وهامة خصوصاً في مجال التوثيق العقاري.

وأوضح المفرج أن التسجيل الأول للعقارات مُتاحاً الآن بشكل مجاني عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/rer-services-ar حيث يتعين على سكان حي الفلاح في الرياض من ملاك العقارات تقديم طلب التسجيل العيني الأول، مرفقاً به المستندات المثبتة للعقار (صك إلكتروني صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية وهوية سارية ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيل عن المالك).

وأضاف أن السجلات العقارية التي بدأت تصدر اليوم الأحد في حي الفلاح قد تضمنت بيانات وأوصاف العقار وحالته وكافة ما يتعلق به من حقوق والتزامات وتصرفات عقارية مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات والتي تمت خلال الفترة الماضية.

ويستقبل “مركز خدمة مستفيدي السجل العقاري” في رويال مول بمدينة الرياض الذي افتتح مؤخراً ويتم تشغيله عن طريق شركة “السجل العقاري” المستفيدين طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة عصراً، حيث تم تجهيزه لتقديم الدعم للمستفيدين في تسجيل عقاراتهم، ومساعدتهم على استخدام الخدمات الإلكترونية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في المركز، إضافة إلى الرقم الموحد للاستفسارات 199002 والذي تم تخصيصه للإجابة على أي استفسارات أو متابعة الطلبات.