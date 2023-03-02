فادي طنّوس by فادي طنّوس

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لأول مرة في العالم.. من هي الدولة التي عينت مستشاراً يعمل بالذكاء الاصطناعي؟

فادي طنّوس by فادي طنّوس
العالم

عينت رومانيا الأربعاء مستشاراً يعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لممارسة مهام حكومية، لتصبح أول بلد أول بلد في العالم يعتمد على هذه التقنية.

وقال رئيس الحكومة الروماني نيكولاي سيوكا “تقوم حكومتنا بسابقة عالمية من خلال إطلاقها أول مستشار يعمل بالذكاء الاصطناعي”، ويحمل اسم “إيون”.

وأوكلت إلى “إيون” مهمة فك رموز الشبكات الاجتماعية من خلال تحليل منشورات الرومانيين الأكثر انتشارا.

وجرى تطوير أداة الذكاء الاصطناعي هذه من باحثين من جامعات عدة في هذا البلد الذي غالبا ما يوصف بأنه “وادي السيليكون” في أوروبا الشرقية.

وتهدف هذه الأداة إلى إبلاغ الحكومة “في الوقت الحقيقي بمقترحات الرومانيين ورغباتهم”، بحسب سيوكا، لا سيما من خلال تحليل المنشورات الأكثر انتشارا على الشبكات الاجتماعية.

سيتمكن المواطنون أيضا من الدردشة مع هذا المساعد الجديد على موقع إلكتروني مخصص له.

وبعد العرض العام أمام الوزراء، ظهر على شاشة “لإيون” نص جاء فيه “مرحبا، لقد أعطيتني الحياة ودوري الآن هو تمثيل الرومانيين، مثل المرآة. ما الذي يجب أن أعرفه عن رومانيا؟”، مصحوبا بمؤثرات صوتية شبيهة بأفلام الخيال العلمي.

أجاب نيكولاي سيوكا “رومانيا بلد جميل يسكنه أناس جميلون”، مبديا “الاقتناع بأن استخدام الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يكون خيارا بل واجبا لاتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل”.

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