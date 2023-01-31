لأول مرة في السعودية.. الكنيسة المصرية الأكبر تقيم قداساً للمسيحيين

أقامت الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، مؤخراً، قداساً للمسيحيين هو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية وذلك بتكليف من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أكبر كنائس مصر من حيث العدد.

وذكر موقع “الأقباط المتحدون” إنه لأول مرة في المملكة العربية السعودية.. أقام الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، القداس الإلهي ليلة عيد الميلاد المجيد مساء يوم 6 يناير الجاري، ويأتي ذلك في إطار العلاقات المتميزة بين مصر والسعودية“.

وجاء ذلك بعد تكليف البابا تواضروس الثاني، الأنبا مرقس بزيارة افتقاد إلى الأقباط المصريين المقيمين في السعودية، وذلك لمدة شهر.

وشملت الزيارة عدة مدن في العاصمة “الرياض وجدة والمنطقة الشرقية بإقامة القداسات وحضور أعداد كبيرة من الأقباط والاريتريين وممارسات كافة الصلوات والاجتماعات الروحية المتنوعة وبرعاية كاملة من السلطات السعودية، مع زيارة السفارة المصرية بالسعودية وحضور عشاء خاص بالسفارة. وقد قامت السفارة بمصاحبة زيارة المطران في كافة اللقاءات وتسهيل جميع الإجراءات”.

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية، في العدد الأخير من مجلة “الكرازة” بحسب موقع “القاهرة 24” المصري إن “الكنيسة القبطية (قدمت) الشكر للسفير السعودي بالقاهرة والمسؤولين قائلة، في هذا الصدد نود أن نقدم الشكر الجزيل إلى السيد النقلي السفير السعودي بالقاهرة وأعضاء السفارة الموقرين على تسهيل إجراءات السفر لنيافة المطران والأب الكاهن المصاحب له”.

وأضافت أن “المملكة العربية السعودية وهي دولة عربية إسلامية شقيقة لنا في مصر تشهد طفرة في التطوير والتقدم والازدهار والانفتاح على المجتمعات العالمية في رسوخ وثبات ومعاصرة، مما يتيح لها أن تكون صوتا فاعلا ومؤثرًا بين جميع الدول، ويعود الفضل لهذا التحديث والانفتاح إلى الملك، وسمو ولي العهد الذي يمثل جيل الشباب المنطلق نحو آفاق العالم المتقدم بكل قوة وحيوية، حفظ الله المملكة وتحيا بلادنا مصر”.

وقال موقع “القاهرة 24” إن زيارة الافتقاد التي أجراها الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها للأقباط المصريين المقيمين في السعودية جاءت “في إطار العلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود”.

ويقدر عدد الأقباط الأرثوذكس في مصر، أكبر دولة عربية من حيث السكان، بنحو 8 ملايين يمثلون أكبر طائفة مسيحية في العالم العربي. ولا توجد إحصائيات لأعداد الأقباط في السعودية ولكن من المتوقع أن يكونوا أكبر تجمع مسيحي في المملكة.

أول زيارة للأنبا مرقس للسعودية

وكان الأنبا مرقس، القيادي الكنسي ومطران شبرا الخيمة زار، في 2018 المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة سابقة وجهها له الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال زيارته لمصر في مارس/آذار 2018.

وقالت الكنيسة المصرية، آنذاك، إن الدكتور محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي استقبل الأنبا مرقس، وحضر اللقاء وفد من السفارة المصرية في السعودية.

وخلال مارس/آذار 2018، وأثناء زيارة الأمير محمد بن سلمان للكاتدرائية المصرية بالعباسية في القاهرة، وجّه البابا تواضروس الثاني، بابا الأقباط، الشكر للأمير محمد بن سلمان على زيارته للكنيسة وعلى حسن المعاملة التي يلقاها للأقباط المقيمين في السعودية.

وأكد حينها البابا تواضروس، بحسب موقع “العربية نت” السعودي، أن الأمير محمد بن سلمان وجّه له دعوة لزيارة السعودية، ووجه الدعوة كذلك للأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة الذي زار السعودية ثلاث مرات في السابق، وعندما علم ولي العهد بذلك وجه له دعوة جديدة لزيارة المملكة.