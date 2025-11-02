لأول مرة في التاريخ، نصف البشر أصبحوا من أجيال رقمية أصيلة، ماذا عن الشرق الأوسط و الوظائف؟

يُظهر عدد سكان العالم تحولًا واضحًا نحو أجيال من الفئات العمرية الأصغر، حيث يُشكّل جيل ألفا وجيل زد معًا الشريحة الأكبر، حيث يُشكّلان أكثر من 47% من إجمالي السكان، أي ما يُقارب 4 مليارات شخص بحسب احصائيات الأمم المتحدة، وتتصدر دولتين في الشرق الأوسط بهاتين الفئتين من الشباب، فالدولتان اللتان تضمان أكبر عدد من المواطنين الرقميين من الجيل زد في الشرق الأوسط هما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. تتميز المملكة العربية السعودية بحوالي 63٪ من سكانها الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، بما في ذلك حوالي 18٪ من الجيل Z، أي ما يصل إلى حوالي 13 مليون فرد من الجيل Z. كما تتمتع الإمارات العربية المتحدة أيضًا بنسبة كبيرة من الشباب، حيث تتراوح أعمار ما يقرب من نصف سكانها بين 15 و35 عامًا، مما يعكس وجودًا ديموغرافيًا كبيرًا من الجيل Z أيضًا. تتصدر هذه الدول بسبب سكانها الشباب بشكل عام والاتصال الرقمي العالي، مما يجعلها مراكز للمواطنين الرقميين في المنطقة. دول أخرى مثل الكويت لديها أيضًا عدد كبير من السكان الشباب ولكن أصغر مقارنة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. تُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام من بين أصغر مناطق العالم، حيث تقل أعمار 55٪ من السكان عن 30 عامًا، لكن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هما التركيز الرئيسي للمواطنين الرقميين من الجيل Z اعتبارًا من عام 2025. ووفقًا لتحليل حديث (بيانات أواخر عام 2024/أوائل عام 2025، مع عدد سكان عالمي يبلغ حوالي 8.2 مليار)، تُمثل نسبتهم مجتمعة حوالي 47.3% من إجمالي سكان العالم، أي ما يُقارب “النصف”، وللمرة الأولى في التاريخ يصبح ما يقرب من نصف البشرية – ما يقارب 48-49% – إلى جيلي Z وألفا مجتمعين. ويمثلان معًا أكبر نسبة سكانية مُسجلة على الإطلاق لهذين الجيلين الأصغر سنًا، المُولَدين بالتكنولوجيا الرقمية.

جيل ألفا

وهم من ولدوا بين عامي 2013 و 2025 أي تتراوح أعمارهم بين 0 و12 عاماً، ولا يزال الكثير منهم في المرحلة الابتدائية، لكن عددهم يفوق كل جيل آخر. وسيؤثر ثقلهم الديموغرافي بشكل متزايد على أسواق الاستهلاك، وأنظمة التعليم، واتجاهات التكنولوجيا في العقود القادمة. وتتركز الدول التي تقود هذا النمو في أفريقيا وجنوب آسيا، حيث لا تزال معدلات المواليد مرتفعة. وهناك ملياران من جيل ألفا حول العالم. يشكل جيل ألفا ما يقرب من ربع سكان العالم. سيعمل 66% من جيل ألفا في وظائف غير موجودة حاليًا. من المتوقع أن يحصل أكثر من نصف جيل ألفا على شهادة جامعية. يمتلك جيل ألفا بالفعل قوة إنفاق تبلغ 28 مليار دولار. سيشكل جيل ألفا 19% من القوى العاملة بحلول عام 2035. سيتفوق يوتيوب على التلفزيون التقليدي بين جيل ألفا في عام 2026.

جيل زد

الجيل زد أو “جين زي” وهم مواليد عام 1997 وحتى عام 2012، أي الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و28 عاماً. يليهما جيل الألفية “جيل واي” وتتراوح أعمارهم بين 29 إلى 44 عامًا، بنسبة 21.2%.

يُظهر هذا تحولاً ديموغرافياً واضحاً، حيث تُشكل الفئتان الأصغر سناً الشريحة الأكبر. فهما يُشكل معاً أكثر من 47% من إجمالي سكان العالم، أي ما يُقارب 4.0 مليارات نسمة.

الأجيال الأخرى

هناك جيل إكس (من 45 إلى 60 عامًا)، وجيل طفرة المواليد (من 61 إلى 79 عامًا)، والجيل الصامت وما فوق (من 80 عامًا فأكثر) – فتُشكّل نسبًا أصغر بكثير، مما يُسلّط الضوء على التحول الديموغرافي المستمر والتأثير المتزايد للأجيال الشابة حول العالم.

الوظائف وسوق العمل

عندما يكون ما يقرب من نصف البشرية من جيل Z أو جيل ألفا، فإن الآثار الرئيسية على سوق العمل وسوق الاستهلاك ستحمل مكاسب كبيرة لأن وجود نسبة كبيرة من السكان من جيل زد أو جيل ألفا يعني قوة عاملة شابة، ويتوقع أن تشهد العديد من البلدان ذات التركيبة السكانية الشابة “عائدًا ديموغرافيًا”، وهو فرصة اقتصادية واعدة تُتيحها نسبة متزايدة من السكان في سن العمل مقارنةً بالمعالين، مما قد يُسرّع النمو الاقتصادي إذا ما صاحبه سياسات كافية في التعليم والرعاية الصحية وخلق فرص العمل. وعلى الجانب الآخر في الدول التي تعاني من شيخوخة السكان ستظهر تحديات مثل نقص العمالة، والحاجة إلى التعلم مدى الحياة، وإعادة التدريب، ودمج العمال الأكبر سنًا، بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا والأتمتة وسياسات العمل الشاملة للحفاظ على الإنتاجية.

السوق الاستهلاكي

تميل الأجيال الشابة إلى اتباع أنماط استهلاك مختلفة تتماشى مع تبني التكنولوجيا، واهتمامات الاستدامة، والمشاركة في الاقتصاد الرقمي. وستحتاج الأسواق إلى التكيف مع الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات التي تجذب هذه الأجيال، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، والوسائط الرقمية، والمنتجات المستدامة والمسؤولة اجتماعيًا، والابتكارات في مجال الترفيه وأسلوب الحياة. كما تؤثر التغيرات في تكوين الأسرة ومعدلات الخصوبة على الطلب على الإسكان والتعليم والخدمات الصحية، مما يؤثر على اتجاهات الاستهلاك في مختلف القطاعات.

استثمارات مطلوبة للاستفادة من الجيل زد وجيل ألفا

سيتطلب النمو السكاني السريع للشباب في بعض المناطق، استثمارات كبيرة في التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية وخلق فرص العمل لتجنب التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتمكين الشباب من المشاركة في التنمية الاقتصادية. يُعد الإنجاب المبكر والتحصيل التعليمي عاملين حاسمين يؤثران على جاهزية القوى العاملة والإنتاجية الاقتصادية في المستقبل؛ ويمكن للسياسات التي تزيد من مستويات التعليم وتؤخر الولادة المبكرة أن يكون لها آثار إيجابية على مشاركة القوى العاملة وسلوك المستهلك. تلعب الهجرة أيضًا دورًا في ديناميكيات سوق العمل، وخاصةً في ظل شيخوخة السكان أو تقلص أعدادهم، حيث يمكن للهجرة أن تساعد في تعويض الانخفاض في عدد السكان في سن العمل ودعم الاستقرار الاقتصادي. يُتيح الانتقال إلى عالم يُشكّل فيه جيل زد أو جيل ألفا ما يقرب من نصف سكانه فرصًا للنمو الاقتصادي والابتكار، ولكنه يتطلب أيضًا سياسات استراتيجية لتعزيز التعليم والتوظيف والحماية الاجتماعية وأنماط الاستهلاك المستدامة للاستفادة من هذا التحول الديموغرافي بفعالية. تستند هذه الخلاصات إلى تقرير الأمم المتحدة “توقعات سكان العالم “، الذي يُشدد على التحول الديموغرافي، وتفاوت معدلات الخصوبة والوفيات، وشيخوخة السكان في بعض البلدان، والنمو الشبابي في بلدان أخرى، مما يُبرز الحاجة إلى سياسات اجتماعية واقتصادية مُصممة خصيصًا لإدارة الحقائق الديموغرافية المُتغيرة.

من هم الرقميون الأصليون؟

هم الجيل نشأ في حضن التكنولوجيا، والرقميون الأصليون هم الجيل الذي نشأ في عصر الرقمنة، مما منحهم تفوقاً وكفاءة عالية في التعامل مع كل جديد، فارضين بذلك أسلوباً حياتياً وتعليمياً متميزاً عن سابقيهم. وفي عام 2001، صاغ مارك برينسكي مصطلح “الرقميون الأصليون-digital natives” ليصف الجيل الذي وُلِدَ وعاش محاطاً بانتشار التكنولوجيا الرقمية، من الإنترنت إلى الهواتف الذكية، ولم يعرف عالماً بدونها. هؤلاء الأفراد، الذين يشملون جيل الألفية وجيل زد وجيل ألفا، يتعاملون مع التقنيات براحة مطلقة وكفاءة فطرية، حيث أصبحت جزءاً أساسياً وضرورياً من نسيج حياتهم اليومي. وقد خلق هذا الارتباط المبكر لديهم مهارات تقنية متقدمة وطرقاً مختلفة للتفكير والتعلم عن الأجيال التي سبقتهم. في المقابل، يُطلق على الأجيال التي اضطرت للتكيف مع هذه التقنيات في وقت لاحق من حياتها اسم “المهاجرون الرقميون”.