لأول مرة فنادق سعودية تدخل دليل الفنادق الفاخرة في العالم وتفوز بجائزة ميشلان

أعلنت ميشلان في حفل جرى في باريس عن حصول سبعة فنادق سعودية على “مفاتيح ميشلان” (MICHELIN Keys) المرموقة ضمن الدليل الافتتاحي للفنادق لعام 2025. يمثل هذا التكريم، الذي يعد أعلى تقييم عالمي لجودة الإقامة الفندقية، اعترافًا دوليًا صريحًا بالقفزة النوعية التي حققتها المملكة في مجال السياحة الفاخرة، ويؤكد على نجاحها في تنفيذ مستهدفات رؤية 2030 لتحويل البلاد إلى مركز سياحي عالمي. وقد استند مفتشو ميشلان، الذين يقومون بتقييماتهم بسرية تامة، في اختيار هذه الفنادق إلى معايير صارمة تتجاوز مجرد فخامة الغرف، لتشمل التفوق في التصميم المعماري، وجودة الخدمة التي لا تشوبها شائبة، والشعور الفريد بالانتماء إلى المكان، والقدرة على تقديم تجربة متكاملة واستثنائية للضيوف.

إقامة استثنائية

حصدت أربعة فنادق على تصنيف “إقامة استثنائية” بمفتاحي ميشلان، ثلاثة منها تقع في وجهة البحر الأحمر، وهي دليل على ريادة المملكة في مشاريع السياحة المتجددة. يأتي في صدارتها سيكس سينسز ساوثرن ديونز، البحر الأحمر، كملاذ صحراوي يمزج بين الاستدامة والسحر التقليدي وسط الكثبان الرملية. يليه منتجع شبرا، البحر الأحمر، المعروف بفيلاته الدائرية الشكل المقامة فوق الماء، والمصممة بعناية فائقة لضمان الخصوصية والتناغم البيئي. كما تميز نجوما، محمية ريتز كارلتون، البحر الأحمر، كأول محمية ريتز كارلتون في الشرق الأوسط، ليجمع بين الفلل العاملة بالطاقة الشمسية وتجارب استكشاف الشعاب المرجانية ومراقبة النجوم. أما الرابع فهو منتجع ديزرت روك في منطقة العلا، الذي بُني ببراعة مباشرةً في منحدرات جبال الحجاز ليُتيح إطلالات بانورامية مذهلة، ويُعد مثالاً للتكامل السلس بين الهندسة المعمارية والمناظر الطبيعية.

إقامة مميزة جدًا

وفي فئة “الإقامة المميزة جدًا” بمفتاح ميشلان واحد، تألقت ثلاثة فنادق أخرى. يقدم بانيان تري العلا ملاذًا صحراويًا فاخرًا مستوحى من التراث النبطي، موفرًا تجارب ثقافية غامرة بين التكوينات الصخرية الفريدة. وفي مدينة جدة، برز والدورف أستوريا جدة – قصر الشرق، المشهور بتصميمه الفخم الذي يشبه القصور، وخدمته الشخصية الاستثنائية وإطلالته الساحرة على البحر الأحمر. وأخيرًا، اكتملت القائمة بـ منتجع سانت ريجيس البحر الأحمر، الذي يجمع أناقة علامة سانت ريجيس المميزة مع مناظر الجزيرة البكر، ويشتهر بفيلاته المُطلة على الماء وكرم الضيافة العربية الأصيلة.

إن هذا التقدير الرفيع من مفتشي ميشلان يؤكد أن المملكة العربية السعودية لم تعد مجرد وجهة سياحية ناشئة، بل أصبحت وجهة رائدة للسفر الفاخر والمبتكر على الخريطة العالمية.

إن إدراج سبعة فنادق سعودية ضمن دليل ميشلان الافتتاحي للفنادق لعام 2025، ومنحها “مفاتيح ميشلان” المرموقة، يمثل اعترافًا عالميًا بالمكانة المتنامية للمملكة في مجال الضيافة الفاخرة ذات المستوى العالمي. هذا الإنجاز يعكس التزام المملكة الراسخ بتحقيق هدف رؤية 2030 المتمثل في تحويلها إلى مركز سياحي عالمي رائد.

اختار مفتشو ميشلان كل فندق بناءً على معايير صارمة تشمل التصميم الاستثنائي، وجودة الخدمة الفائقة، والشعور العميق بالانتماء إلى المكان، مما يضع المملكة العربية السعودية كوجهة رئيسية للسفر الفاخر العصري والمستدام.

فنادق حائزة على مفتاحي ميشلان (إقامة استثنائية):

سيكس سينسز ساوثرن ديونز، البحر الأحمر: ملاذ صحراوي فاخر يمزج بين الاستدامة والسحر التقليدي، يقع وسط الكثبان الرملية المتموجة مع إطلالات على جبال الحجاز.

منتجع شبارا، البحر الأحمر: يقع على جزيرة خاصة، ويتميز بفيلات دائرية الشكل فوق الماء، مصممة لتوفير الخصوصية والتناغم البيئي.

نجوما، محمية ريتز كارلتون، البحر الأحمر: أول محمية ريتز كارلتون في الشرق الأوسط، يجمع بين الفلل التي تعمل بالطاقة الشمسية وتجارب استكشاف الشعاب المرجانية ومراقبة النجوم.

منتجع ديزرت روك، منطقة العلا: بُني مباشرةً على منحدرات جبال الحجاز، ويوفر إطلالات بانورامية على الصحراء، مُدمجًا بسلاسة بين الهندسة المعمارية والمناظر الطبيعية المحيطة.

فنادق حائزة على مفتاح ميشلان واحد (إقامة مميزة جدًا):

بانيان تري العلا: ملاذ صحراوي فاخر مستوحى من التراث النبطي، يقدم تجارب ثقافية غامرة وسط التكوينات الصخرية الرملية المهيبة في العلا.

والدورف أستوريا جدة – قصر الشرق: يشتهر بتصميمه الفخم الذي يُحاكي القصور، وخدمته الشخصية الاستثنائية، ويطل على البحر الأحمر.

منتجع سانت ريجيس البحر الأحمر: يمزج أناقة سانت ريجيس المميزة مع مناظر الجزيرة البكر، ويشتهر بفيلاته المُطلة على الماء وكرم الضيافة العربية الأصيلة.