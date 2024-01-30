لأول مرة على الإطلاق، كان الطراز Y من سيارات تيسلا هو الأكثر مبيعًا في العالم في عام 2023، حيث تم بيع 1.23 مليون وحدة. وهذه هي المرة الأولى التي تحتل فيها السيارة الكهربائية المركز الأول في المبيعات العالمية لتطيح بسيارات تويوتا كورولا. الأمر اللافت هو أن إنتاج الموديل Y بدأ منذ 4 سنوات فقط.

مبيعات تيسلا واي (Y) 1.23 مليون

تويوتا رافا 4(RAV4 ) 1.07 مليون

تويوتا كورولا 1.01 مليون

يأتي ذلك بعد أن كشفت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أعلان تويوتا بيع نحو 10 ملايين و480000 سيارة من مختلف الطرز في أنحاء العالم العام الماضي.

وجاءت النتائج المبهرة التي حققها الطراز Y على حساب تويوتا، وتحديداً RAV4 وCorolla. وقد تصدرت هاتان المركبتان التصنيف العالمي في السنوات الأخيرة. إن الحضور القوي لتويوتا حول العالم والقدرة التنافسية التي تتمتع بها سيارة RAV4 كسيارة دفع رباعي وسيارة كورولا كسيارة مدمجة، قد أبقى هذه المركبات في المراكز الأولى.

ومع ذلك، لا يلعب أي منهما دورًا في سوق محركات الكهرباء الخالصة، الذي لا يزال ينمو في جميع أنحاء العالم. وبدلاً من ذلك، اعتمدت تويوتا على المحركات الهجينة لتحقيق مكاسب في عالم السيارات الكهربائية العالمية. وعلى الرغم من أن ذلك نجح بشكل جيد بالنسبة للشركة من حيث المبيعات، إلا أنها تفتقر الآن إلى محرك نمو رئيسي في أسواق مثل الصين وأوروبا.