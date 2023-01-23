فاجأت حكم برتغالية وهي كاترينا كامبوس الجميع بإشهارا بطاقة بيضاء. وجاء استخدام هذه البطاقة السبت الماضي في مباراة بين سيدات بنفيكا وسبورتينغ لشبونة، وذلك للمرة الأولى في كرة القدم الاحترافية . تم إشهار البطاقة البيضاء عندما كان بنفيكا متقدما بنتيجة 3-0 على غريمه المحلي، وكانت ضرورية عندما أسرع الطاقم الطبي للفريقين لأرض الملعب لمساعدة إحدى اللاعبات.
وكانت اللاعبة المعنية قد اشتكت من شعورها بالمرض في بداية المباراة، التي شهدت اتحادا بين الجهاز الطبي للفريقين لمحاولة إسعافها. وشهد هذا الإجراء قيام الحكم بإشهار البطاقة البيضاء التي لم يسبق لها مثيل، للجهاز الطبي للفريقين، تقديرا لروحهم الرياضية.
كما سجلت المباراة رقما قياسيا آخر وهو أكبر عدد من المشجعين محطمين الرقم القياسي لحضور مباراة السيدات في البرتغال بأكثر من 15 ألف متفرج!