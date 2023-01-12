شاهد استقبال أول سفينة كروز وعلى متنها 6000 سائح في السعودية

استقبل ميناء الملك عبد العزيز بالدمام؛ وهو الميناء الرئيس للسعودية على الخليج العربي، اليوم الخميس، السفينة (MSC World Europa) كأول سفينة سياحية تصله في تاريخه وعلى متنها ستة آلاف سائح وليُصبح محطة أساسية للرحلات البحرية السياحية، إضافة لكونه ميناءً تجارياً يستقبل الحاويات القياسية والبضائع الواردة والصادرة من جميع أنحاء العالم.

وذكرت الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ) اليوم الخميس، أنها لحظة مميزة لشركة كروز السعودية؛ وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي وتهدف لدعم قطاع السياحة البحرية في المملكة لتطويره، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام كونه ميناءً تجارياً يستقبل الحاويات القياسية والبضائع الواردة والصادرة من جميع أنحاء العالم إلى المنطقة الشرقية والوسطى.

أهداف مشتركة بين #موانئ و #كروز_السعودية؛ تتمثّل في وضع المملكة على خارطة الرحلات البحرية العالمية كوجهة سياحية فريدة وجاذبة؛ #ميناء_الملك_عبدالعزيز بالدمام يستقبل أوّل سفينة سياحية في تاريخه "MSC World Europa”؛ بين أجواءٍ استثنائية، ومنظومة تشغيلية ولوجستية متكاملة. pic.twitter.com/LoWtzmu9N0 — مـوانـئ | MAWANI (@MawaniKSA) January 12, 2023

وأوضحت “موانئ” أن هذه الخطوة تأتي اتساقاً مع المبادرة التي أطلقتها لجذب السفن العالمية إلى الموانئ السعودية، وتوفير الخدمات ذات القيمة المضافة، والاستفادة من الموقع الجغرافي للسعودية الذي يتوسط ثلاث قارات، وتماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

وأكدت أن ميناء الملك عبد العزيز بالدمام سيكون خلال موسم الرحلات السياحية الجاري محطة توقف للسفينة في جولاتها الأسبوعية التي تستمر لمدة سبعة أيام مروراً بموانئ دبي وأبوظبي والدوحة.

وتتعاون “موانئ” وشركة كروز السعودية التي تم إطلاقها في العام 2021 في تزويد الموانئ السعودية بالبنية التحتية والمرافق اللازمة لتعزيز صناعة الرحلات البحرية، واستقبال كُبرى السفن السياحية العالمية.

ومنذ إطلاق الرحلات البحرية في يناير/كانون الثاني 2021، ساهمت “موانئ” وشركة كروز السعودية في تطوير البُنية التحتية اللازمة لاستقبال السفن في موانئ جدة الإسلامي، وينبع، التجاري، والملك عبد العزيز بالدمام، وهو ما حقق نجاحاً كبيراً خلال الموسمين السابقين في العامين 2021 و2022 باستقبال أكثر من 70 رحلة بحرية على متنها أكثر من 50 ألف راكب.