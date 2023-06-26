لأول مرة.. استعمال تقنيات “الذكاء الاصطناعي” في مخميات الحجاج



قال بدر بافقية الرئيس التنفيذي لشركة مطوفي أفريقيا الغير عربية: ” أنه تم ولأول مرة استخدام تقنية كاميرات التعرف على الوجه، التي تساعد في ضبط عمليتي الدخول والخروج في المخيمات والتعرف على عملائنا والحجاج”.



وأضاف بحسب “العربية” أنه يمكن الاستعانة بها مستقبلاً للمساعدة في عملية التفويج وعلاج التكدس الذي قد يحصل في فترة موسم الحج.



كما تم تأسيس مركز الإتصال لخدمة العملاء في الشركة يعمل به مجموعة من موظفي خدمات العملاء، والذين يتحدثون عدة لغات مختلفة، ” كالعربية والإنجليزية والفرنسية..”؛ لخدمة الحجاج في جميع مناطق المشاعر المقدسة، حيث يقوم بوضع البلاغ في النظام، ويتم فتح مذكرة لذلك والتواصل مع الجهات المعنية في الشركة لحل مشكلة الحاج، بعد ذلك تعطي إشعار بتأكيد إنتهاء المشكلة.

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