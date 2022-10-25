لأول مرة، مطالبة نواب ديمقراطيين أمريكيين بحل دبلوماسي بأوكرانيا، فهل الانتخابات وراء ذلك؟

طالب مشرعون أمريكيون يساريون أمس الاثنين ، الرئيس جو بايدن بالسعي للتوصل إلى تسوية تفاوضية مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا ، بما في ذلك من خلال استكشاف الترتيبات الأمنية المقبولة للجانبين، يأتي ذلك في وقت يشعر فيه الحزب الديمقراطي بالذعر مع إظهار نتائج استطلاعات الرأي مكاسب كبيرة للحزب الجمهوري في انتخابات نوفمبر.

وفي رسالة ، أوضح 30 من أعضاء مجلس النواب من الحزب الديمقراطي لبايدن أنهم يعارضون “الغزو الروسي الفاضح وغير القانوني لأوكرانيا” واتفقوا مع البيت الأبيض على أن التسوية متروكة لكييف. وتقول الرسالة، “لكن بصفتنا مشرعين مسؤولين عن إنفاق عشرات المليارات من دولارات دافعي الضرائب الأمريكيين على المساعدة العسكرية في الصراع ، نعتقد أن مثل هذا التورط في هذه الحرب يخلق أيضًا مسؤولية للولايات المتحدة لاستكشاف جميع السبل الممكنة بجدية” ، بحسب ما قال المشرعون في رسالتهم بقلم النائبة براميلا جايابال ، رئيسة التجمع التقدمي في مجلس النواب.

ودعوا إلى التعامل المباشر مع روسيا لإيجاد حل “مقبول لشعب أوكرانيا”، وكتبوا “من المفترض أن يتضمن مثل هذا الإطار حوافز لإنهاء الأعمال العدائية ، بما في ذلك شكل من أشكال تخفيف العقوبات ، ويجمع المجتمع الدولي لوضع ضمانات أمنية لأوكرانيا حرة ومستقلة تكون مقبولة لجميع الأطراف ، وخاصة الأوكرانيين”.

وكانت النائبة ألكسندريا أوكازيو كورتيز قد تعرضت لتوبيخ من الحضور لعدم معارضتها للحرب في إحدى الاجتماعات وحققت لقطات ملايين المشاهدات على تويتر وهي لشاب يتهم كورتيز ورفاقها بأنها تدعم النازيين في أوكرانيا وأنها تكذب بالزعم أنها تقدمية واتهمها بأنها صوتت لحرب عالمية ثالثة فيما تزعم العمل ضد نفوذ شركات السلاح بحسب قوله بعد تصويتها بالموافقة على دعم أوكرانيا بالسلاح.

They confronted AOC in a town hall and asked her why she did not oppose the war? pic.twitter.com/63tfdmVmoP — Africa Research Hub ?? (@MightiJamie) October 20, 2022

وأظهرت نتائج استطلاع نيويورك تايمز سيينا كوليج NYT-Siena College ، تصدر الاقتصاد والتضخم قائمة المشاكل التي تواجه البلاد ، وفي واحدة من أكثر نتائج الاستطلاع إثارة للقلق بالنسبة للديمقراطيين ، قالت النساء اللائي تم تحديدهن كمستقلات إنهن يفضلن الجمهوريين بهامش 18 نقطة ، وهو تحول صارخ عن نتائج سبتمبر ، عندما فضل هؤلاء الناخبون الديمقراطيين بهامش 14 نقطة. سعى الديمقراطيون بلا هوادة إلى التأثير على هؤلاء الناخبين من خلال تحذيرهم من التهديدات ضد حقوق الإجهاض.

قال الخبير الاستراتيجي السابق في الحزب الجمهوري ومرشح الكونغرس ، فورد أوكونيل: “الناخبون الذين سيكونون أكثر تأثرا برسائل الديمقراطيين حول الإجهاض أصبحوا لا يبالون بذلك وطالما ظل الجمهوريون يركزون على شيئين – المال والعائلة – فسيفوزون في عام 2022”. “سيفوزون في عام 2024. لأن الديمقراطيين لا يظهرون أي علامة على تغيير نهجهم.” وتنفق الولايات المتحدة مليارات الدولارات في مساعدات حربية لأوكرانيا والتي يصوت لها غالبية الديمقراطيين في الكونغرس ولا يجرؤ أحد على المساءلة حول أوجه إنفاق تلك المليارات.