لأول مرة، أقوى نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح من أوبن إي آي يعمل من هاتفك الجوال

أطلقت أوبن إي آي أمس إصدار GPT-OSS-20B ، وهو نموذج جديد مفتوح الوزن. يُعد هذا النموذج “نموذجًا رائدًا”أي أفضل ما وصلت إليه التكنولوجيا، ويمكن تشغيله محليًا على حاسوبك المحمول أو حتى جوالك دون الحاجة إلى اشتراك باهظ الثمن أو مراكز بيانات قوية تستهلك الكثير من الطاقة. كانت النماذج المفتوحة لدى الشركة مقيدة ولا يمكن الوصول إليها إلا من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API)، أما تقديم النموذج الجديد بطريقة “الوزن المفتوح” فذلك يعني يُعد هذا تحولًا كبيرًا ويترتب عليه مكاسب أي أنه يمكن لأي شخص، في أي مكان، تنزيل المكونات الأساسية للنموذج وتشغيلها بموجب ترخيص مرن (في هذه الحالة، ترخيص Apache 2.0). ويذكر أن رخصة “الوزن المفتوح” لا تعني “المصدر المفتوح”، فالنموذج “مفتوح الوزن” (Open-Weight) هو رخصة مختلفة، لأن الفارق بينه وبين “المصدر المفتوح” (Open-Source) هو أن “الوزن المفتوح” يتيح للمطورين الوصول إلى المكونات الأساسية أي أوزان النموذج المدرب وتشغيلها وتعديلها، لكن لا يتيح لهم بالضرورة الوصول إلى كود التدريب أو بياناته، وهذا هو النهج الذي اتبعته شركة أوبن إي آي.

الإصدار GPT-OSS-20B : هذا واحد من نموذجين جديدين أصدرتهما OpenAI. ويحتوي على ما يقرب من 20 مليار معلمة (parameters)، والمعلمات هي المتغيرات المُكتسبة في الشبكة العصبية، والتي تُحدد معرفة النموذج وقدراته، وكلما زادت معلمات النموذج، زادت المعلومات المُعقدة التي يُمكنه تعلمها. هذا يعني أن نموذج gpt-oss-20b يُحقق أداءً استثنائيًا في معيار MMLU (فهم اللغة متعدد المهام الشامل). يُعد MMLU معيارًا شائع الاستخدام لتقييم معرفة النموذج وقدرته على التفكير المنطقي عبر 57 موضوعًا مختلفًا. أداء gpt-oss-20b يُضاهي، أو يُقارب، أداء Gemini 2.5 Pro، وهو نموذج مغلق من غوغل. ويمكن تشغيل هذا الإصدار محليًا على كمبيوتر أو حتى على جهاز ماك بوك. في السابق، كان تشغيل نموذج بقدرات متفوقة يتطلب قوة حوسبة هائلة وخدمات سحابية فيما يمكن تشغيل هذا النموذج القوي مباشرةً على جهاز كمبيوتر محمول مخصص للمستهلكين. يأتي النموذج في إصدارين هما، GPT-OSS-120B، ويتأبط 117 مليار معلمة (parameters) فيما النموذج GPT-OSS-20B يأتي بحوالي 21 مليار معلمة. أما متطلبات العتاد فهي بطاقة رسوميات بذاكرة 16 غيغابايت وبأي طراز مثل (RTX 4090) أما النموذج الأكبر (GPT-OSS-120B) فهو يتطلب بطاقة رسوميات بذاكرة 80 غيغابايت.