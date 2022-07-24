 كيوستاي الإماراتية تغلق جولة تمويل بذرية بقيمة 6,5 مليون دولار

أعلنت “كيوستاي” Qstay، وهي شركة ضيافة من الجيل التالي مقرها مركز دبي المالي العالمي، والتي تعيد تعريف تجربة الضيف من خلال التكنولوجيا الرقمية، أنها قد أغلقت جولة تمويل بذرية، بقيمة 6.5 مليون دولار، حيث كان التمويل مزيجاً من الديون وحقوق الملكية.

وتم إطلاق Qstay رسمياً في عام 2020، وشارك في تأسيسها أرتور خيرولين المقيم في الإمارات العربية المتحدة، الرئيس التنفيذي المشارك؛ إيكاترينا روجوزينا الأوكرانية المولد، الأمريكي الأوكراني أليك فيسينكو، الرئيس التنفيذي المشارك وزوجته ناتاليا فيسينكو.

ومنذ تأسيسها ، نفذت Qstay مهمتها لتحويل صناعة الضيافة من خلال خدمة حديثة مدعومة بالتكنولوجيا وأماكن إقامة ملهمة ومصممة بعناية، مجتمعة في تجربة واحدة مدارة بسلاسة. وتدير Qstay حالياً ما يقرب من 200 عقار في الإمارات العربية المتحدة وأوروبا، وتم توقيع 200 عقار آخر وتتوقع أن يكون لديها 450 وحدة مدرة للدخل بحلول نهاية عام 2022.

وتعمل Qstay كعلامة تجارية فندقية افتراضية توفر خدمات ووسائل راحة فاخرة تشبه الفنادق مثل رداء الحمام والنعال ولوازم الاستحمام الفاخرة ومستلزمات الحمام والشاي وقهوة ستاربكس، بالإضافة إلى ذلك ، توفر Qstay الوصول الرقمي المستند إلى التطبيقات إلى حمامات السباحة القريبة والشواطئ وصالات الألعاب الرياضية والمنتجعات الصحية لنزلائها المقيمين في أماكن إقامة على شاطئ البحر.

ويقول أرتور خيرولين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Qstay، “إن التمويل الجديد سيُستخدم لتسريع النمو المذهل الذي شهدناه حتى الآن، ويخطط للتوسع إلى خمس مدن على الأقل في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط في الأشهر الـ 12 المقبلة.”