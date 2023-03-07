كينج آند كوين أوف ذا رينج في جدة سوبر دوم يوم ٢٧ مايو

أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع “دبليو دبليو اي” (WWE) عن إقامة عرض “كينج آند كوين أوف ذا رينج” للمصارعة الحرة في “جدة سوبر دوم” التي تعد أكبر قبة بلا أعمدة في العالم، وذلك يوم السبت 27 من أيار/مايو 2023.

سيقام العرض إلى جانب مجموعة من الفعاليات المثيرة التي ستقام في جدة على مدار العام.

وهذه ستكون المرة الأولى التي يقام فيها الحدث المباشر والمميز “كينج أوف ذا رينج” منذ عام 2015، وأيضا ستكون أول مرة يتم فيها تتويج ملكة منذ إقامة بطولة كوين كراون التي أقيمت خلال عرض “كراون جول” في الرياض عام 2021.

وسوف يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول “كينج آند كوين أوف ذا رينج” خلال الأسابيع القادمة.