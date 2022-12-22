كيليان مبابي يتسبب بخسارة مغني الراب درايك مليون دولار

تسبب كيليان مبابي، نجم كرة القدم الفرنسية وهداف بطولة كأس العالم 2022 التي استضافتها قطر، بخسارة مالية كبيرة لمغني الراب الكندي درايك خلال المباراة النهائية للمونديال التي انتهت بفوز الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح 4-2.

كيف تسبب مبابي بخسارة درايك؟

راهن درايك بمبلغ مليون دولار على فوز منتخب “التانجو” على “الديوك” في المباراة النهائية خلال الوقت الأصلي.

كاد المغني الكندي يفوز بقرابة 1.75 مليون دولار إضافية، لكن نجم باريس سان جيرمان حطم له آماله.

سجل هدف تقليص الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 80

سجل هدف التعادل من تسديدة صاروخية من على مشارف منطقة الجزاء في الدقيقة 81

فرض خوض وقتين إضافيين

حكاية درايك مع المراهنات

لا تقتصر شهرة المغني الكندي على أدائه لأغاني الراب التي اشتهر فيها بل هو كثير ما يخرج عبر مقاطع فيديو أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن مراهناته.

خسر مليوني دولار عندما راهن على المقاتل النيوزيلندي إسرائيل أديسانيا على حساب المقاتل البرازيلي أليكس بيريرا الذي فاز بالضربة القاضية

خسر 649 ألف دولار برهانه على فوز برشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني وهو ما لم يحصل

كما تعرض لخسارات مشابهة في مراهنات على مباريات في الدوري الأمريكي لكرة القدم ودوري كرة السلة للمحترفين

يذكر أن ثروة درايك تقدر بحوالي 250 مليون دولار أمريكي