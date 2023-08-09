كيف ينفق سكان السعودية أموالهم بأسبوع؟

كشف البنك المركزي السعودي (ساما)، حديثاً، أن سكان المملكة العربية السعودية أنفقوا 12.6 مليار ريال (3.374 مليار دولار) عبر نقاط البيع عبر نحو 184 مليون عملية وذلك خلال الفترة من 30 يوليو/تموز وحتى 5 أغسطس/آب 2023 (مدة أسبوع).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه، وفقاً نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 6.194.000 بقيمة 833.357.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.430.000 بقيمة 343.434.000 ريال، وعدد العمليات في التعليم 98.000 بقيمة 184.409.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.174.000 بقيمة 246.390.000 ريال، والعمليات في محطات الوقود 13.704.000 بقيمة 780.127.000 ريال.

وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.560.000 بقيمة 798.563.000 ريال، وعدد العمليات في الأثاث 1.156.000 بقيمة 295.542.000 ريال، والعمليات في الفنادق 958.000 بقيمة 356.209.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.505.000 بقيمة 114.488.000 ريال، وفي المجوهرات 248.000 بقيمة 219.711.000 ريال، وعدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 20.796.000 بقيمة 1.428.443.000 ريال، وفي الترفيه والثقافة 2.274.000 بقيمة 300.937.000 ريال، والعمليات في المطاعم والمقاهي 52.587.000 بقيمة 1.908.749.000 ريال، والأطعمة والمشروبات 43.195.000 بقيمة 1.896.056.000 ريال، والاتصالات 730.000 بقيمة 102.336.000 ريال، والنقل 2.838.000 بقيمة 758.623.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 27.199.000 بقيمة 2.097.341.000 ريال.

على مستوى مدن السعودية

بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 52.622.000 بقيمة 3.909.015.000 ريال، وعمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 7.833.000 بقيمة 543.150.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 7.633.000 بقيمة 495.101.000 ريال، ونقاط البيع في تبوك 3.777.000 بقيمة 224.550.000 ريال، وفي حائل 3.491.000 بقيمة 213.129.000 ريال، وعدد عمليات نقاط البيع في أبها 4.410.000 بقيمة 271.701.000 ريال، وفي بريدة 4.055.000 بقيمة 284.489.000 ريال، وعمليات نقاط البيع في الخبر 3.754.000 بقيمة 335.440.000 ريال، وفي الدمام 7.083.000 بقيمة 601.269.000 ريال، وفي جدة 21.710.000 بقيمة 1.816.348.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 67.277.000 بقيمة 3.970.526.000 ريال.

عدد سكان السعودية

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في أخر إحصائية رسمية، يوم 31 مايو/أيار الماضي، أن عدد سكان المملكة العربية السعودية بلغ 32.175.224 نسمة، وفقاً للنتائج الرئيسة لتعداد السعودية 2022.

وأفادت النتائج أن عدد السعوديين بلغ 18.8 مليون نسمة بنسبة 58.4%، بينما بلغ عدد غير السعوديين 13.4 مليون نسمة بنسبة 41.6%.

وأظهرت أن عدد الذكور بلغ 19.7 مليون نسمة بنسبة 61%، في حين بلغ عدد الإناث 12.5 مليون نسمة بنسبة 39%، ومثَّل عدد السكان في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية ما نسبته 68% من إجمالي عدد سكان المملكة.

أكبر مدينة سعودية

تُعد الرياض أكبر المدن السعودية من حيث عدد السكان، يليها جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام.

وتتميز المملكة بتركيبتها السكانية الشابة، حيث بلغ متوسط عمر السكان 29 عاماً، وبلغ متوسط عمر السعوديين 25 عاماً، ووصلت نسبة السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا إلى 63% من إجمالي عدد السعوديين، فيما وصل عدد المساكن في المملكة إلى أكثر من 8 ملايين مسكن، تشكِّل الشقق السكنية ما نسبته 51% منها.

تركيبة الأسرة في السعودية

أظهرت نتائج التعداد أنّ إجمالي عدد الأسر السعودية بلغ 4.2 مليون أسرة، بمتوسط حجم يعادل 4.8 أفراد للأسرة الواحدة، حيث تقاربت نسبة الذكور السعوديين مع الإناث السعوديات، بينما وصلت نسبة الذكور إلى 50.2% مقارنة بـ 49.8% للإناث.

وكان متوسط حجم أفراد الأسرة غير السعودية 2.7 فراد للأسرة الواحدة، ووصلت نسبة الذكور إلى 76% من إجمالي غير السعوديين في المملكة.