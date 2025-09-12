كيف يمكن للسعوديين شراء أراضي سكنية في العاصمة الرياض عبر منصة التوازن العقاري؟

أصبح بإمكان السعوديين المقيمين في الرياض منذ 3 سنوات ممن تزيد أعمارهم عن 25 سنة أو المتزوجين شراء أراض سكنية شرط أن لايكون لديهم ملكيةعقارية سابقة. يأتي ذلك مع أطلاق الهيئة الملكية لمدينة الرياض، أمس الخميس، منصّة «التوازن العقاري» المخصّصة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على أراضٍ سكنية في مدينة الرياض، وذلك من خلال المنصة على الرابط https://tawazoun.rcrc.gov.sa، حيث سيستمر استقبال الطلبات حتى نهاية يوم الخميس 23 أكتوبر 2025. وكان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، قد طالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في مدينة الرياض، ومنها قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين (10,000) إلى (40,000) قطعة سنويًا خلال الخمس سنوات القادمة، بأسعار لا تتجاوز (1,500) ريال للمتر المربع بحسب صحيفة عكاظ.

ما هي شروط شراء السعوديين لأرض سكنية في العاصمة؟

أوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أنه يمكن للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة التقديم على منصّة «التوازن العقاري» بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم، وألا تقل مدة إقامته في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات، مع استيفاء شروط محددة ومنها عدم البيع أو الرهن أو التصرف بالأرض بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض وتعاد له قيمتها.

التسجيل بالمنصة لا يؤثر على أولوية الاستحقاق ولا يضمن القبول

وأكدت الهيئة أنَّ أسبقية التسجيل لا تؤثر في أولوية الاستحقاق، وأن التسجيل في المنصة لا يعني القبول التلقائي، مبينة أن منصّة «التوازن العقاري» https://tawazoun.rcrc.gov.sa، هي القناة الرقمية الوحيدة لتقديم الطلبات، ولا تمثّلها أي جهة أو وسيط خارجي. وأشارت إلى أن جميع التفاصيل والمستجدات المتعلقة بالمنصة ستعلن عبر القنوات الرسمية للهيئة، حيث خصّصت الهيئة مركزًا للاتصال برقم 19998 لتقديم الدعم المباشر، والإجابة عن أي استفسارات.

إنفاذاً لتوجيه ولي العهد – حفظه الله – بتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض .. أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض منصة التوازن العقاري، لاستقبال طلبات المواطنين لشراء أراضٍ سكنية في المدينة. https://t.co/sDM514pVOJ pic.twitter.com/8XI3xkLrKL — الهيئة الملكية لمدينة الرياض (@RCRCSA) September 11, 2025