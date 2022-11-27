كيف يمكنك إنقاص وزنك حتى مع تناول الخبز؟

الكثيرون ممن يقومون بالحمية يتجنبون تناول الخبز خوفا من مساهمته المعروفة في زيادة الوزن، إلى أن خبراء أكدوا أن هناك أنواعا من الخبز يمكن أن تساهم في إنقاص الوزن إذا ما تم تناولها باعتدال.

إجمالا فإن الخبز الأبيض هو أكثر الأنواع التي ينصح بتجنب في الطعام بسبب قدرته الفعالة على زيادة الوزن، خاصة أنه مصنوع من السكر والحبوب والمواد الحافظة والتي يتم تخزينها على شكل دهون.

لكن هناك أنواعا من الخبز يمكن أن تساهم في إنقاص الوزن:

• بحسب ما نقل موقع “شي فايندز” الأمريكي عن اختصاصية التغذية الأمريكية ليزا ريتشاردز فإنه يفضل تناول خبز القمح الكامل، أو الخبز المصنوع من حبوب كاملة لم تتم معالجتها.

• الألياف في الحبوب الكاملة تساعد على إنقاص الوزن لاحتوائها على عناصر توفر الشعور بالامتلاء والشبع وتعطي الطاقة اللازمة لممارسة الرياضة، و تقلل احتمالية تناول المزيد من الطعام.

• وفق موقع “هيلث لاين” الأمريكي المتخصص في الصحة الغذائية إن هناك العديد من أنواع الخبز الصحية التي قد تساعد في خسارة الوزن إذا تم تناولها.

• خبز الحبوب الكاملة لا يزيد نسبة السكر في الدم، ويساهم في إنقاص الوزن.

• خبز القمح الكامل يحتوي على البذرة والسويداء والنخالة، التي تتمتع بنسبة عالية من الألياف، كما يحتوي على البروتين والدهون والفيتامينات والمعادن ومركّبات نباتية مفيدة، فهو مصدر مثالي للألياف.

• خبز الشوفان يصنع عادة من مزيج من الشوفان ودقيق القمح الكامل والخميرة والماء والملح، ويمكن أن يكون خياراً صحياً أيضاً.

• خبز بذور الكتان مصدر غنيّ بالماغنسيوم والبوتاسيوم والسيلينيوم، كما يحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية والألياف الغذائية.