كيف يعيد الذكاء الاصطناعي القائم على الفيزياء تشكيل الصناعات؟

استفسر محرر أريبيان بزنس من نور النحاس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نيبل، عن حلول أو منتجات الذكاء الاصطناعي المستند إلى الفيزياء المتوفرة حالياً في السوق، وما هي هذه التقنية أصلاً ويجيب قائلا:الذكاء الاصطناعي المستند إلى الفيزياء يقوم بدمج قوانين الفيزياء والكيمياء والهندسة مباشرة داخل النموذج. فبدلاً من التعامل مع الذكاء الاصطناعي كـ”صندوق أسود”، فإن هذه النماذج تكون “مدرّبة مسبقاً” على المعادلات الحاكمة، بحيث تتمكن من تحليل الأنظمة الواقعية حتى في ظل ندرة البيانات أو ضجيجها.

في عملنا، نطلق على هذا المفهوم اسم التوأم الرياضي المستند إلى الفيزياء (PIMT)، وهو نموذج رياضي قابل للتطبيق عملياً على أحد الأصول حيث يدمج القوانين الفيزيائية ثم يتعلم من البيانات ليتكيّف مع كل بيئة.

من الأمثلة المعروفة على الذكاء الاصطناعي المستند إلى الفيزياء نذكر نموذج PhysicsNeMo من NVIDIA، والذي يعد إطار مفتوح المصدر لبناء وضبط نماذج التعلم الآلي العلمية (SciML) القائمة على الفيزياء، ونموذج الطقس من Google DeepMind، الذي تفوّق على نظام التنبؤ الرائد عالمياً (ENS) بنسبة 97% من الوقت، وقدم النتائج في دقائق بدلاً من ساعات.

وفي نيبل، نطبّق نفس المبادئ عبر قطاعات حيوية مثل الطاقة والمرافق. على سبيل المثال، تُستخدم التوائم الرياضية المستندة إلى الفيزياء لدينا للتنبؤ بأداء واحتياجات الصيانة لمعدات معقدة مثل المضخات الكهربائية الغاطسة وأصول شبكات الكهرباء، وهي مجالات غالباً ما تفشل فيها النماذج التقليدية للذكاء الاصطناعي. ومن خلال دمج الفيزياء داخل النماذج، نوفّر رؤى شبه لحظية، ما يمكّن المشغّلين من تحسين الأداء وتفادي التوقفات المكلفة واتخاذ القرارات بثقة.

هذه الابتكارات تُظهر كيف يمكن للنماذج المستندة إلى الفيزياء أن تُحدث تحولاً جذرياً في الدقة والأداء والموثوقية، جاعلة الذكاء الاصطناعي ينتقل من كونه أداة نظرية إلى ركيزة تشغيلية.

كيف يختلف الذكاء الاصطناعي المستند إلى الفيزياء عن موجة الذكاء الاصطناعي “القائم على البيانات فقط” مثل النماذج اللغوية الكبيرة؟ وهل يمكن أن يجتمعا معاً؟ وهل تفيد مع الروبوتات نظراً لضعف المعطيات الفراغية؟

الذكاء الاصطناعي القائم على البيانات فقط يعتمد على التعلم الآلي التقليدي، الذي يستخدم في جوهره إحصاءات متقدمة مثل الانحدار والتجميع وتحليل العُقد للعثور على العلاقات بين النقاط. التحدي في هذه النماذج هو أن الارتباط (Correlation) لا يعني بالضرورة السببية (Causation)، فهي قوية في توليد النصوص والصور لكنها هشة عندما تخرج عن نطاق البيانات التاريخية. أما النماذج المستندة إلى الفيزياء، فهي تقيّد عملية التعلم بالقوانين الحاكمة، مما يمنع النتائج غير الممكنة فيزيائياً ويتيح التنبؤ بأمان في ظروف جديدة.

هاتان المقاربتان يمكن دمجهما بالتأكيد، فالنماذج القائمة على البيانات توفّر المرونة والسياق، بينما تضمن النماذج المستندة إلى الفيزياء أن تبقى النتائج مرتبطة بالواقع. وهذا مهم بشكل خاص في الروبوتات وإدارة الأصول، حيث يتطلب العمل مع الحركة والتفاعلات المادية ليس فقط بيانات، بل فهماً راسخاً لكيفية تصرف الأنظمة في العالم الحقيقي، وهنا يملأ الذكاء الاصطناعي المستند إلى الفيزياء الفجوات عندما تكون البيانات المكانية محدودة أو زائدة، مما يؤدي إلى أنظمة أكثر أماناً وموثوقية.

ما هي المكاسب من الجمع بين البيانات والتعلّم الآلي التقليدي مع قوانين الفيزياء أو الطبيعة؟

تقليل الحاجة إلى البيانات

من خلال دمج القوانين الفيزيائية داخل النموذج، يمكن تقليل كمية البيانات المطلوبة بشكل كبير لتحقيق دقة عالية.

نماذج التعلم الآلي المستندة إلى الفيزياء تستطيع تقليص الحاجة إلى مجموعات بيانات ضخمة من خلال استخدام القوانين الفيزيائية الأساسية لتوجيه عملية التعلم حتى عندما تكون البيانات محدودة أو مكلفة للحصول عليها. فهي تعمل بفعالية كـ”مُقيّدات” (Regularisers) تقلل من فرط التعلّم (Overfitting) وتُمكّن النماذج من الأداء الجيد باستخدام عدد أقل من العينات.

قدرة أعلى على التعميم

النماذج التي تفهم القوانين الفيزيائية قادرة على التعامل مع سيناريوهات تتجاوز بيانات التدريب الخاصة بها، وهو أمر بالغ الأهمية في الحالات النادرة أو الظروف الجديدة. فهي تقدم قدرة أفضل على التعميم وتنبؤات أكثر موثوقية، خصوصاً في السيناريوهات التي تفتقر إلى بيانات عن الفشل أو الأعطال.

هذه النماذج مصممة لتكون قابلة للتطبيق من الناحية الفيزيائية، بحيث تتجنب التنبؤات التي تنتهك قوانين الحفظ أو الديناميكيات المعروفة.

أداء أقوى في البيئات الضجيجة

لأنها تدمج البيانات مع الفيزياء، يمكن لهذه النماذج أن تتفوق على نظيراتها المعتمدة على البيانات فقط في البيئات الصعبة. فهي تقدم تنبؤات دقيقة حتى في المناطق ذات البيانات المحدودة أو المنعدمة من خلال الاستفادة من القوانين الحاكمة أثناء التدريب. ويُلاحظ ذلك بشكل خاص في مجالات مثل محاكاة الكوارث الطبيعية، أنظمة الطاقة المتجددة، وتصميم المواد.

ما هي فوائد التوائم الرياضية المستندة إلى الفيزياء؟

عندما نتحدث عن التوأم الرياضي المستند إلى الفيزياء (PIMT)، فإننا نتحدث في جوهر الأمر عن توأم رقمي لا يعتمد فقط على البيانات التاريخية، بل يُبنى فعلياً على المبادئ العلمية التي تحكم كيفية سلوك الأصل، وهذا فارق جوهري، فهو يعني أن النموذج لا “يتعلم من الأمثلة” فقط، بل يفهم القوانين التي تحكم النظام الذي يمثله.

إحدى أكبر المزايا في هذا النهج هي قابلية التوسع. فإذا قمت ببناء توأم رياضي مستند إلى الفيزياء لمضخة كهربائية غاطسة مثلاً، فإن هذا النموذج نفسه يمكن تطبيقه على مضخات من شركات تصنيع مختلفة حول العالم دون الحاجة إلى إعادة تدريبه من الصفر. أما النماذج التقليدية القائمة فقط على البيانات، فلا تعمل بهذه الطريقة لأنها مرتبطة بمجموعة بيانات محددة للغاية. وهذا يجعل التوائم الرياضية المستندة إلى الفيزياء أكثر فعالية من حيث التكلفة وأكثر عملية في الصناعات مثل الطاقة والمرافق، حيث قد يكون هناك آلاف الأصول الموزعة.

فائدة كبرى أخرى هي الموثوقية. فبما أن التوأم الرياضي يفهم الفيزياء الأساسية، فإنه قادر على التنبؤ بالأعطال قبل وقوعها وتقديم رؤى يثق بها المهندسون بالفعل. لقد رأينا ذلك في مجالات مثل الصيانة التنبؤية، حيث يمكن تقليل فترات التوقف والانقطاعات غير المتوقعة بشكل كبير. وحقيقة أن هذه النماذج قابلة للتفسير، أي أن مخرجاتها تتماشى مع القوانين الفيزيائية، يجعل اعتمادها أسهل في القطاعات عالية التنظيم والحساسة من ناحية السلامة.

وأخيراً، من أهم مزايا التوائم الرياضية المستندة إلى الفيزياء هي قدرتها على تحسين العمليات في الوقت الفعلي. فهي تتيح لك اختبار سيناريوهات “ماذا لو” افتراضياً، مثل كيفية استجابة شبكة الكهرباء لتغير مدخلات الطاقة، أو كيف يمكن أن تسير استراتيجية حفر معينة، أو كيف يمكن لخط إنتاج في مصنع أن يعمل بكفاءة أكبر. وهذا أمر بالغ القوة، لأنه ينقل الذكاء الاصطناعي من كونه مجرد أداة للتنبؤ إلى كونه أداة لصنع القرار.

وباختصار، تمنح التوائم الرياضية المستندة إلى الفيزياء قابلية التوسع، الموثوقية، والثقة للصناعات التي لطالما واجهت قيود النماذج التقليدية “الصندوق الأسود”.

هل يكسب خريجو الفيزياء أو الرياضيات في سوق العمل مع الذكاء الاصطناعي المستند إلى الفيزياء؟

نعم، خريجو الفيزياء والرياضيات يتمتعون بميزة واضحة في هذا المجال الناشئ. فهذه النماذج تقوم على المعادلات، طرق التحسين (Optimization Methods)، ونظريات التحكم (Control Theory) التي يتقنها الفيزيائيون والرياضيون. وعلى عكس علماء البيانات التقليديين الذين يركزون غالباً على الارتباطات الإحصائية، فإن أصحاب الخلفية العلمية يستطيعون إدماج القوانين الحاكمة مباشرة في النماذج، مما يجعلها أكثر قوة وموثوقية.

ميزة أخرى هي القدرة على ترجمة المعرفة العلمية إلى تطبيقات هندسية. ففي صناعات مثل الفضاء، الرعاية الصحية، والطاقة، يحتاج الذكاء الاصطناعي المستند إلى الفيزياء إلى أشخاص يمكنهم تحويل المعادلات المعقدة إلى أطر تعلم آلي قابلة للتنفيذ. هذه القدرة على الجمع بين الخبرة العلمية والهندسة في الذكاء الاصطناعي تجعل خريجي الفيزياء والرياضيات ذوي قيمة عالية ضمن الفرق متعددة التخصصات.