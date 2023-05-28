كيف يصلي علي القرني وريانة برناوي في الفضاء؟

وجهت طالبة سعودية سؤالاً إلى رائدي الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي حول كيفية الصلاة في الفضاء؟ وذلك ضمن أسئلة طلاب حول كيفية التأقلم مع العيش في الفضاء.

وقالت ريانة برناوي إنها تحرص على اختيار مكان فارغ لتتجنب الاصطدام بالمشرفين المرافقين في الرحلة، ثم تُثبّت أرجلها من خلال “مسندات”.

وأضافت أنه لا يمكن التوجه نحو القبلة بصورة صحيحة، نظراً لدوران المركبة الفضائية بصورة دائمة، لأن أي اتجاه سيكون نحو الأرض.

فيديو | عبر #الإخبارية..



الطالبة ليلى تسأل رائدي الفضاء "كيف تصلون في الفضاء"؟



رائدة الفضاء #ريانة_برناوي: نختار مكان فارغ ثم نثبت أنفسنا بمسندات للأرجل وقبلتنا تكون في أي اتجاه للأرض بسبب الدوران المستمر #نحو_الفضاء#علي_القرني pic.twitter.com/ciJlY8ygGk — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 27, 2023

الاستحمام في الفضاء

قال رائد الفضاء علي القرني إن من في المحطة يستخدمون فوطة مبللة بالماء للنظافة، نظراً لانعدام الجاذبية، الأمر الذي يجعل حركة السوائل تتغير عن النمط المعروف في الأرض.

ووصلت ريانة برناوي (34 عاماً) أول رائدة فضاء عربية مسلمة إلى محطة الفضاء الدولية يوم 21 مايو/أيار الماضي برفقة مواطنها علي القرني -وهو طيار مقاتل في القوات الجوية السعودية- في مهمة خاصة تستغرق نحو 10 أيام لإجراء بحوث علمية وطبية.

وانطلق رائدا الفضاء السعوديان على متن الصاروخ “فالكون 9” الذي صنعته شركة “سبيس إكس” المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك في رحلة تنظمها شركة أكسيوم سبيس الأمريكية.

وفي أول رسالة منها بعد وصولها لمحطة الفضاء الدولية، قالت ريانة برناوي في مقطع فيديو نشرته الهيئة السعودية للفضاء، الإثنين الماضي “تحيّة طيبة من الفضاء الخارجي، نحن الآن نعيش حلم ما كنا نتخيل أن يُصبح حقيقة، بدعم من الحكومة، وقيادتنا، وأسرنا، والجميع.. الرحلة لا تمثلني أنا وحدي، لكنها تمثل كل الوطن العربي، وكل السعوديين”.