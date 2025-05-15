كيف يرتفع سعر عقار بمليون دولار في دبي ليصبح بـ 2.7 مليون دولار؟

أشار تقرير حديث إلى أن عقار بقيمة مليون دولار أمريكي عام ٢٠٢٠ أصبح سعره يقارب ٢.٧ مليون دولار أمريكي اليوم. ويمكن بمشاهدة الفيديو (أدناه من عام 1996 و2013) لترى سرعة تطور دبي المذهلة عبر السنين الماضية. تضافرت عوامل عديدة بما في ذلك النمو الاقتصادي، مع الطلب المتزايد والسياسات الحكومية المشجعة، وتطور البنية التحتية، لتجعل دبي واحدة من أكثر الأسواق العقارية جاذبية على مستوى العالم، فالمدينة تتجدد وتتوسع كل عام.

أهم عوامل تطور المشهد العقاري في دبي

النمو الاقتصادي القوي: تتمتع دبي باقتصاد متنوع ومستقر، مع نمو ملحوظ في القطاعات غير النفطية مثل السياحة، التكنولوجيا، والعقارات. هذا النمو يعزز الطلب على العقارات السكنية والتجارية.

زيادة الطلب الخارجي: أصبحت دبي وجهة مفضلة للأثرياء والمستثمرين الدوليين، خاصة مع سياسات التأشيرات الحرة مثل الإقامة الذهبية، التي تجذب الأفراد ذوي الثروات العالية (HNWI) من دول مثل الهند وروسيا ومصر.

سياسات حكومية مشجعة: تقدم الحكومة الإماراتية تقدم تسهيلات مثل الإعفاء من الضرائب على الدخل الشخصي وعدم وجود ضرائب سنوية على العقارات، مما يجعل الاستثمار العقاري أكثر جاذبية.

البنية التحتية المتطورة: مشاريع ضخمة مثل خطة دبي الحضرية 2040، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة، تعزز من قيمة العقارات في المناطق المحيطة.

عائدات إيجارية مرتفعة: تقدم دبي عوائد إيجارية تنافسية تصل إلى 9% في بعض المناطق، مما يجعلها وجهة مثالية للاستثمار طويل الأجل.

جاذبية دبي كوجهة عالمية: موقع دبي الاستراتيجي، جودة الحياة العالية، والأمان، كلها عوامل تجذب السكان والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.