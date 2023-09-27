كيف يربح موظف مليون استرليني في شركة أوروبية؟

تصدرت شركة “هاباغ لويد” قائمة الشركات الأوروبية الأكثر ربحية بالنسبة لكل موظف وفق دراسة أجرتها مجموعة التكنولوجيا المالية العالمية Plus500.

وبمقارنة أكبر 100 شركة أوروبية من حيث القيمة السوقية، بلغت ربحية كل موظف في شركة “هاباغ لويد” 1.058 مليون جنيه إسترليني، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ربحية الموظف في شركة “شل” صاحبة المركز الثاني بقيمة 365041 جنيهاً إسترلينياً.

وتم احتساب النتيجة بتقسيم أرباح كل شركة في عام 2022 على عدد الموظفين الذين يعملون داخل الشركة.

وفي ما يأتي أكبر 10 شركات من حيث ربحية الموظف:

1 – هاباغ لويد (الربح لكل موظف: 1.058 مليون جنيه إسترليني)

“هاباغ لويد” هي شركة ألمانية للشحن الدولي ونقل الحاويات. مع أكثر من 250 سفينة، توظف “هاباغ لويد” 12499 موظفاً على البر و1609 موظفين في البحر. في عام 2022، سجلت “هاباغ لويد” أرباحاً تجاوزت 14 مليار جنيه إسترليني أكثر بـ 6 مليارات جنيه إسترليني من عام 2021. وهذا يعني أن ربحية كل موظف في الشركة بلغت 1,058,898.94 جنيه إسترليني، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف أرباح الموظف في شركة “شل” صاحبة المركز الثاني.

2 – شل (الربح لكل موظف: 365041 جنيهاً إسترلينياً)

شركة “شل” هي شركة بريطانية متعددة الجنسيات للنفط والغاز. وضاعفت “شل” أرباحها لتصل إلى 31 مليار جنيه إسترليني في عام 2022، وباعتبار أن لديها أكثر من 86 ألف موظف حول العالم، فإن ربحية كل موظف تبلغ 365041 جنيهاً إسترلينياً.

3 – بي بي (الربح لكل موظف: 325081 جنيهاً إسترلينياً)

وفي المركز الثالث نجد شركة بريطانية أخرى متعددة الجنسيات للنفط والغاز هي بريتيش بتروليوم “بي بي”. ربحت الشركة 22 مليار جنيه إسترليني في عام 2022. ولدى شركة بريتيش بتروليوم 67 ألف موظف حول العالم. وهذا يعني أن كل موظف حقق ربحاً قدره 325081 جنيهاً إسترلينياً.

4 – إني (الربح لكل موظف: 324293 جنيهاً إسترلينياً)

تحتل شركة طاقة أخرى متعددة الجنسيات مركزاً متقدماً في القائمة وهي شركة “إني”، التي تعتبر من شركات النفط السبع الكبرى، والتي يقع مقرها هذه المرة في إيطاليا. حققت شركة “إني” ربحاً بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني في عام 2022 مع حوالي 32 ألف موظف فقط على مستوى العالم، وهذا يعادل ربحاً بقيمة 324293 جنيهاً إسترلينياً لكل موظف.

5 – ريو تينتو (الربح لكل موظف: 299581 جنيهاً إسترلينياً)

مجموعة ريو تينتو هي شركة أنجلو أسترالية وثاني أكبر شركة للمعادن والتعدين في العالم. في عام 2022، بلغت الأرباح حوالي 16 مليار جنيه إسترليني وهو أقل من أرقام عام 2021 التي بلغت حوالي 22 مليار جنيه إسترليني. وهذا يعني أنه في عام 2022، حقق كل موظف من موظفي “ريو تينتو” البالغ عددهم 53 ألف موظف ربحاً قدره 299581 جنيهاً إسترلينياً.

6- ميرسك (الربح لكل موظف: 233162 جنيهاً إسترلينياً)

ميرسك هي شركة شحن وخدمات لوجستية دنماركية تأسست عام 1904، وتشمل الأنشطة التجارية الشحن وتشغيل الموانئ وإدارة سلسلة التوريد والتخزين. ونظراً لنطاق عملياتها الواسع، تمتلك ميرسك قوة عاملة أكبر تضم أكثر من 100 ألف شخص. وعبر تحقيق أرباح بقيمة 24 مليار جنيه إسترليني في عام 2022، فإن هذا يعادل ربحاً بقيمة 233163 جنيهاً إسترلينياً لكل موظف.

7- فيراري (الربح لكل موظف: 227364 جنيهاً إسترلينياً)

تأسست شركة فيراري عام 1939 على يد إنزو فيراري، وكانت رائدة في مجال صناعة السيارات الرياضية الفاخرة والسيارات الخارقة منذ إنشائها. ومع ذلك، فإن ما يقرب من نصف إيرادات الشركة يأتي في الواقع من البضائع وليس السيارات. وعلى الرغم من أن أرباحها بلغت مليار جنيه إسترليني فقط في عام 2022، إلا أن ربح كل موظف من الموظفين الـ 4500 بلغ 227364 جنيهاً إسترلينياً.

8 – أورستد (الربح لكل موظف: 216150 جنيهاً إسترلينياً)

أورستد هي الشركة الدنماركية الثانية في هذه القائمة، والشركة الرابعة للطاقة. ومع ذلك، فإن إنتاج أورستد الرئيسي هو مصادر الطاقة المتجددة بدلاً من النفط والغاز. وتكمن فلسفة الشركة في تحويل صناعة الطاقة لمحاربة ظاهرة التغير المناخي. مثل فيراري، تمتلك أورستد قوة عاملة صغيرة جداً تبلغ 8000 موظف فقط، وحققت ربحاً قدره 1.7 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 216150 جنيهاً إسترلينياً لكل موظف.

9 – هيرميس (الربح لكل موظف: 197722 جنيهاً إسترلينياً)

“هيرميس” هي دار تصميم فرنسية فاخرة تأسست عام 1837. وهي متخصصة في السلع الجلدية وإكسسوارات نمط الحياة والمفروشات المنزلية والعطور والمجوهرات والساعات. في عام 2022، حقق عمالقة الأزياء الفرنسيون أرباحاً بلغت حوالي 3.8 مليار جنيه إسترليني، ولديها حوالي 19000 موظف فقط، أي ربحاً بقيمة 197722 جنيهاً إسترلينياً لكل موظف.

10 – بريتيش أميركان توباكو (الربح لكل موظف: 162120 جنيهاً إسترلينياً)

بريتيش أميركان توباكو هي شركة بريطانية متعددة الجنسيات تقوم بتصنيع وبيع السجائر والتبغ ومنتجات النيكوتين الأخرى. في عام 2022، حققت هذه الشركة أرباحاً بلغت حوالي 8.2 مليار جنيه إسترليني، ولديها 51000 موظف، أي ربحاً بقيمة 162120 جنيهاً إسترلينياً لكل موظف.