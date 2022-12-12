كيف يدعم البنك الإسلامي للتنمية اللغة العربية؟

وقع البنك الإسلامي للتنمية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، اتفاقية منحة مساعدة فنية بشأن “تطوير إطار مرجعي مشترك للغة العربية : تعليماً وتعلماً وتقييماً”، والتي بموجبها سيساهم البنك الإسلامي للتنمية في المشروع بمبلغ 288 ألف دولار، على أن تكون المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم هي الجهة المنفذة للمشروع.

أهداف المشروع

وتتمثل أهداف هذا المشروع في:

تعزيز استخدام اللغة العربية كلغة ووسيلة للتطوير والبحث العلمي

تطوير إطار مرجعي مشترك للغة العربية لمواءمة

توحيد محتوى المناهج والممارسات التعليمية، وآليات التقييم، وعمليات اعتماد تصديق الشهادات لتدريس تعليم اللغة العربية وتعلمها

تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء بمجموعة البنك (العربية وغير العربية)، من خلال تشجيع وتسهيل استخدام اللغة العربية كلغة مشتركة للتواصل في جميع المجالات،ومحرك للتنمية، وأداة علمية للبحث في هذه البلدان وأماكن أخرى

الإطار المرجعي

وأكد الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أن اتفاقية تمويل المنحة التي تم توقيعها سوف تساعد في تطوير طريقة موحدة لتدريس اللغة العربية وتعلمها، وتنسيق تقييم الكفاءة للمتعلمين، مشيراً إلى أن “الجزء الأكثر أهمية هو أن الإطار المرجعي سيكون متاحاً مجاناً لجميع المؤسسات العاملة في تدريس اللغة العربية وتعلمها”.

عمل الألكسو

وثمن الدكتور الجاسر العمل الذي تواصل الألكسو القيام به:

في مجال التعليم والثقافة

تعزيز تعليم وتعلم اللغة العربية

تنمية الموارد البشرية

الطاقة المتجددة

تبادل الخبرات

من جهته، قال الدكتور محمد ولد أعمر، مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إن الاتفاقية ستفسح المجال لتبادل المعارف والخبرات بشأن برامج الترويج للغة العربية، وتعزيز استخدامها في مجالات البحوث والعلوم والتكنولوجيا والاتصالات، مما يعزز مساهمة اللغة العربية كأداة للتنمية، مضيفاً أن الاتفاقية من شأنها زيادة قدرة نظم التعليم العربية في الدول المستهدفة، واستكشاف مجالات أخرى للتعاون في مجال التربية والتعليم لأغراض التنمية.