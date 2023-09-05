كيف يتجسس سياح صينيون على قواعد عسكرية أمريكية؟

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في تقرير أن مواطنين صينين يتظاهرون أحيانا بأنهم سياح دخلوا إلى قواعد عسكرية أمريكية ومواقع حساسة أخرى في الولايات المتحدة ما يصل إلى 100 مرة في السنوات الأخيرة، كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وصفوا هذه الوقائع بأنها “تجسس محتمل”.

وذكرت الصحيفة أن وزارة الدفاع الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات أخرى أجرت مراجعة العام الماضي لمحاولة الحد من هذه الحوادث، التي تشمل أشخاصاً أطلق عليهم المسؤولون لقب “محطمي البوابات”، بسبب محاولاتهم، سواء عن طريق الصدفة أو عن عمد، الوصول إلى القواعد العسكرية الأمريكية والمنشآت الأخرى من دون الحصول على إذن خاص.

ويعتقد المسؤولون أن هذه الحوادث “تهدف إلى اختبار الممارسات الأمنية في المنشآت العسكرية الأمريكية والمواقع الحساسة الأخرى”، ويقولون إن الأفراد هم عادة “مواطنون صينيون يُطلب منهم إبلاغ حكومة بلادهم” بما يرونه.

ورفض مسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي التعليق، كما لم ترد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على استفسارات بخصوص الأمر، وأحال مسؤولون حكوميون أسئلة “وول ستريت جورنال” إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي قال إنه لن يعلق.

لكن السفارة الصينية في واشنطن شككت في وجهة نظر الولايات المتحدة بشأن هذه الوقائع.

وقال المتحدث باسم السفارة ليو بينغيو لـ”وول ستريت جورنال”: “الادعاءات ذات الصلة محض افتراءات سيئة النية. نحث المسؤولين الأمريكيين المعنيين على التخلي عن عقلية الحرب الباردة، ووقف الاتهامات التي لا أساس لها، وفعل المزيد للمساعدة على تعزيز الثقة المتبادلة بين البلدين والصداقة بين الشعبين”.

وتتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، لا سيما بعد أن حلق بالون صيني فوق الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام حاملا ما قال المسؤولون إنها معدات مراقبة.

كما ألقت هذه الحوادث الضوء على المخاوف من أن بكين تستخدم وسائل غير تقليدية لجمع المعلومات الاستخبارية على الأراضي الأمريكية، سواء من خلال القرب من القواعد أو من خلال المعدات التجارية الصينية الصنع التي يمكن استخدامها للتجسس.

بعض عمليات التوغل تكون حميدة، مثل تلك التي يشارك فيها أشخاص يقولون إنهم يتبعون خرائط جوجل لتوجيههم إلى أقرب مطعم ماكدونالدز أو برجر كنج، والذي يصادف وجوده في قاعدة عسكرية قريبة. وقال أشخاص مطلعون على المراجعة إن البعض الآخر يبدو أكثر إثارة للقلق.

ووصف المسؤولون حوادث قال فيها مواطنون صينيون إن لديهم حجزاً في فندق داخل القاعدة. وفي إحدى الحالات الأخيرة، حاولت مجموعة من المواطنين الصينيين، الذين زعموا أنهم سياح، تجاوز الحراس في فورت وينرايت، ألاسكا، قائلين إن لديهم حجزاً في فندق تجاري بالقاعدة. والقاعدة هي موطن للفرقة 11 المحمولة جوا التابعة للجيش، والتي تركز على حرب القطب الشمالي.

وتحدث هذه الحالات أحياناً في المناطق الريفية حيث يشير المسؤولون إلى أن الوجهات السياحية البعيدة عن المطار التجاري قليلة. ويستخدم الأفراد ما يبدو أنه لغة مكتوبة عندما يواجههم حراس الأمن، وفقاً لمسؤولين مطلعين على التكتيكات. وعندما تم إيقافهم، قال المواطنون الصينيون إنهم سياح وقد ضلوا طريقهم.

وقالت إميلي هاردينج، زميلة بارزة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن ونائبة مدير سابق في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، إن مشكلة جمع المعلومات الاستخبارية الصينية على مستوى منخفض مثل هذه معروفة جيداً في دوائر الاستخبارات. وقالت إنها لعبة أرقام.

وقالت: “الميزة التي يتمتع بها الصينيون هي أنهم على استعداد لتوجيه الناس بأعداد كبيرة نحو المواقع المستهدفة. إذا تم القبض على عدد قليل منهم، فسيكون من الصعب جداً على حكومة الولايات المتحدة إثبات أي شيء يتجاوز التعدي على ممتلكات الغير، ومن المرجح أن يجمع أولئك الذين لم يتم القبض عليهم معلومات مفيدة”.