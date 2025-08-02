كيف وصل الذكاء الاصطناعي للمطبخ؟ هل يحل جهاز أبلاينس متاعب الطهي؟

يحقق أبلاينس وهو جهاز طهي يعمل بالذكاء الاصطناعي بسعر يقارب 300 دولار (حوالي ألفي ريال سعودي)، نجاحا متواضعاً في الهند، ويتيح الجهاز تطبيق تشات جي بي تي للمساعدة. و يُنجز أبلاينس كل مهام الطهي تقريبًا نيابةً عن أصحاب المنزل وهو من ابتكار شركة أبلاينس upliance.ai، كما أصبح في وقت قصير أشهر مساعد طهي ذكي في الهند. يشبه الجهاز قدرًا آليًا يمكنه تقطيع المكونات وتقليبها وعجنها وخلطها فيه فضلا عن تسخين الطعام إلى المستوى المناسب للوجبة. يتصل القدر بجهاز لوحي مزود ببرنامج يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويحتوي على أكثر من 500 وصفة مع تعليمات وإمكانية تخصيصها. كما يأتي مزودًا بميزان وأدوات مطبخ، مثل ملاعق القياس وملعقة مسطحة، لتتمكن من قياس مكونات الوصفة على الجهاز اللوحي. قد يتطلب الأمر بعض التقطيع، ولكن باستثناء وضع المكونات في القدر، لا يتطلب الأمر سوى جهد بشري ضئيل للغاية.أطلق مؤسسا الجهاز، ماهيك مودي وموهيت شارما، خريجا معهد بومباي للتكنولوجيا، هذه العلامة التجارية في عام 2021 بعد تعلمهما كيفية الطهي من المنزل خلال فترة الجائحة. طُرح المنتج عام ٢٠٢٣، لكنه حقق نجاحًا أكبر بعد عرضه على برنامج Shark Tank India عام ٢٠٢٤، مما أدى إلى زيادة مبيعاته بنسبة ٢٤٣٪، وفقًا للشركة. يُباع جهاز Upliance على أمازون الهند بما يقارب ٣١٩ دولارًا أمريكيًا.

ما الذي يقدمه الجهاز من مزايا ذكية؟

يمكنك في تطبيق الدردشة مثلاً، سؤال الجهاز عن السعرات الحرارية في الوجبات التي يحضرها، ويعتمد في ذلك على تقنية التعرف على صور الطعام المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد الأطعمة من الصور، وتقدير أحجام الحصص باستخدام مستشعرات ، ثم حساب السعرات الحرارية بناءً على قاعدة بيانات غذائية باستخدام نظام Atwater غير المباشر، الذي يُحدد قيمًا متوسطة قدرها 4 سعرات حرارية/غرام للبروتين والكربوهيدرات، و9 سعرات حرارية/غرام للدهون. يمكن للجهاز تعديل كميات المكونات بناءً على عدد الأشخاص الذين يتم تقديم الخدمة لهم، مما قد يؤثر أيضًا على عدد السعرات الحرارية.

ويتيح لك اجراء تعديلات فورية على الكميات لتقليص السعرات الحرارية بناءً على الحصص. ورغم أن المستشعرات في الجهاز لا ترتبط مباشرةً بحساب السعرات الحرارية، إلا أنها تُبرز استخدام تقنية متقدمة داخل الجهاز الذي يعتمد على مزيج من قاعدة بيانات شاملة للوصفات، وميزان مدمج، ونظام يضبط القيم الغذائية بناءً على حجم الحصة، وهو ما يتوافق مع الممارسات الشائعة لتتبع الطعام المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وتمتلك الشركة تقنية حاصلة على براءة اختراع لجهازها وهي “Omni Blade”، وتستخدم مستشعرات متعددة، بما في ذلك مستشعرات درجة الحرارة ووحدات تحكم في حركة الشفرة.

هناك أيضاً إرشادات الطهي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يوفر الجهاز تعليمات فورية ومخصصة تتكيف مع مهارات المستخدم ومكوناته وتفضيلاته، وهو مثالي للمبتدئين والطهاة ذوي الخبرة على حد سواء و يمكن لجهاز Upliance التعامل تلقائيًا مع أكثر من 16 وظيفة (التقطيع، والتقليب، والعجن، والطهي بالبخار، والقلي، وغيرها). تتولى شفرة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ووعاء ذكي إدارة هذه المهام، مما يجعل الطهي في غاية السهولة. وهناك أكثر من 500 وصفة مع تعليمات إرشادية لها، و يأتي الجهاز مزودًا مسبقًا بمئات الوصفات العالمية (الهندية، والآسيوية، والعصائر، وغيرها)، مع أدلة توضيحية خطوة بخطوة على الشاشة. يتم تحديث الوصفات الجديدة وميزات الذكاء الاصطناعي بانتظام. و تتيح ميزة Up AI للمستخدمين تبديل المكونات، وإنشاء وصفات جديدة من الصفر، وتعديل الأطباق فورًا لتناسب احتياجاتهم الغذائية النباتية أو غيرها من الاحتياجات الغذائية.

المواصفات

شاشة لمس كبيرة وتطبيق جوال: شاشة لمس مقاس 8 بوصات وتطبيق جوال مصاحب يجعلان الواجهة تفاعلية وعصرية، مع دعم صوتي ولغات متعددة، بما في ذلك 17 لغة هندية

يتوفر وضع التنظيف الذاتي والشطف: هناك ميزات تنظيف سريعة وسهلة تُغني المستخدمين عن عناء التنظيف بعد الطهي.

مزايا الوزن والقياس: ميزان وزن مدمج لإدارة دقيقة للمكونات، مما يقلل من هدر الطعام ويُحسّن الدقة.

– تكامل المطبخ الذكي: يستخدم Upliance شبكة WiFi لتوسيع نطاق الوصفات والتحديثات السحابية.

تتعاون الشركة بشكل متكرر مع الطهاة، ومؤثري الطعام، والمستخدمين للحصول على المحتوى والملاحظات، مما يُحسّن المنصة بأسلوب فعال. وتتميز منصة Upliance بدمجها للطهي الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي – والذي يغطي كل شيء من تخطيط الوجبات وتخصيصها إلى التحضير بدون استخدام اليدين – في المطبخ الهندي، مما يُتيح الطبخ المنزلي للجميع بسهولة وسرعة وإبداع.