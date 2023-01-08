كيف نمت الشركة العالمية القابضة في أبوظبي من 40 موظفاً إلى 150 ألفاً و 240 مليار دولار؟

قبل ثلاث سنوات، كانت الشركة العالمية القابضة شركة غير معروفة تدير مزارع الأسماك والأغذية والعقارات. كان يعمل فيها 40 شخصاً فقط. واليوم، تبلغ القيمة السوقية للمجموعة المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية 240 مليار دولار، أي أكثر من ضعف القيمة السوقية لشركتي “سيمنز” و”جنرال إلكتريك” ويبلغ عدد موظفيها 150 ألف موظف، كما أوردت صحيفة “فاينانشال تايمز”.

يقول مصرفي دولي مقيم في الخليج عندما طُلب منه تفسير النمو الهائل للشركة العالمية القابضة: “لا أحد يعلم”. إنه رد شائع على الأسئلة حول الشركة القابضة، على الرغم من أنها تمثل ثلث مؤشر FADX 15، المؤشر المعياري لسوق أبوظبي للأوراق المالية. و مع ارتفاع سعر سهمها بنسبة 42 ألف في المائة منذ عام 2019، أصبحت ثاني أكبر شركة مدرجة في الشرق الأوسط بعد “أرامكو السعودية”.

حتى سيد بصر شعيب الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة في منتصف عام 2019، أقر بأن النمو الهائل للشركة كان “مذهلاً”.

وفي مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أصر على أن هناك تفسيرات بسيطة لنمو الشركة، وتتلخص في نقل أكثر من 40 شركة، تبلغ قيمتها مجتمعة 4.7 مليار دولار من “رويال جروب” في أبو ظبي إلى الشركة العالمية القابضة. وقال شعيب إن غالبية الأعمال تم تحويلها بقيمة اسمية درهم واحد لكل منها.

ومع ذلك ، فإن هذا يفسر جزءًا فقط من القصة: فقد تضخم إجمالي أصول الشركة العالمية القابضة من 215 مليون دولار في نهاية عام 2018 إلى 54 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2022.

تنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية

وقد تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، كجزء من مبادرة لتنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 648 مليار درهم حتى تاريخ 30 سبتمبر 2022. والتزاماً بـ “رؤية أبوظبي 2030″، تسعى الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 “فاداكس 15” والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 422 شركة تابعة و 82,000موظف، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والترفيه، ورأس المال.

استراتيجية أساسية لتعزيز القيمة للمساهمين وتحقيق النمو

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز القيمة للمساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التكامل التشغيلي وتعمل على تعزيز مستويات الكفاءة في التكاليف عبر جميع قطاعات أعمالها. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وفي ظل التغيرات التي يشهدها العالم ومع ظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإرساء معايير جديدة في السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

ونمت الأصول الحالية للشركة العالمية القابضة والتي تضم الشركات التابعة لها ، بنسبة 138٪ بنهاية شهرسبتمبر 2022 مقارنةً بـ 31 ديسمبر 2021. ومن المساهمين الرئيسيين في إجمالي الأصول الحالية شركة ألفا ظبي القابضة ، وكيو القابضة ، والدولية للأوراق المالية ، والصير مارين ، و مجموعة ملتيبلاي. و بلغ إجمالي النقد والأرصدة المصرفية 31.80 مليار درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2022 مقابل 20.25 مليار درهم إماراتي في عام 2021.

دخول أسواق جديدة

ودخلت الشركة العالمية القابضة أسواقًا جديدة ؛ وذلك من خلال الاستحواذ على حصة 50٪ في شركة الطاقة النظيفة التركية “كاليون إنيرجي” في صفقة بقيمة 1.8 مليار درهم إماراتي وإطلاق عرض مناقصة بقيمة 7.7 مليار درهم إماراتي للاستحواذ بحد أدنى 25٪ وبحد أقصى 31.25٪ من الأسهم في مجموعة “جروبو نوتريسا” الكولومبية لتصنيع الأغذية، كما كشفت الشركة عن إستراتيجية نمو تركز على توسيع استثماراتها في أمريكا الجنوبية وإندونيسيا.

وتواصل الشركة العالمية القابضة والشركات التابعة لها التركيز على رؤيتها لبناء شركة قابضة للأصول قوية ومتنوعة من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في الصناعات التي يحركها النمو وإنشاء شركات مبتكرة تضيف قيمة وتحقق تحسينات مستدامة للشركات والمجتمعات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والأقاليم الدولية التي تعمل فيها الشركات التابعة لها. الركائز الإستراتيجية الرئيسية للشركة العالمية القابضة للنمو والنجاح للربع القادم سيتمحور حول عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتنويع والتوحيد والتصفية والإدراج.