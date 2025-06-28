كيف مصر أصبحت أكبر مصدر للسياح في الشرق الأوسط إلى المملكة العربية السعودية

يشير تقرير جديد إلى أن مصر كانت مساهمًا أساسيًا في السياحة الوافدة إلى المملكة العربية السعودية في عام 2024. و كانت مصر الدولة المصدرة الرئيسية للسياح من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغ عدد زائريها إلى المملكة العربية السعودية بقدوم 3.2 مليون زائر.

كما برزت مصر أيضًا كأكبر دولة مصدرة للسياح الوافدين إلى المملكة العربية السعودية في عام 2024، حيث بلغ عدد زائريها 3.2 مليون زائر. تجاوز هذا الرقم دولاً مصدرة رئيسية أخرى مثل باكستان (2.8 مليون) والبحرين (2.6 مليون) استنادًا إلى تقرير “إحصاءات السياحة في المملكة العربية السعودية – التقرير الإحصائي السنوي ٢٠٢٤ . شكلت السياحة غير الدينية ٥٩٪ من إجمالي عدد السياح الدوليين الوافدين عام 2024، بزيادة كبيرة عن ٤٤٪ في عام ٢٠١٩. وهذا يُبرز نجاح تنويع عروض السياحة في المملكة العربية السعودية بما يتجاوز رحلات الحج الدينية التقليدية.

تماشياً مع نمو السياحة غير الدينية، أصبح الترفيه والإجازات الوجهة غير الدينية الرائدة لإنفاق الزوار الدوليين، حيث بلغ 36.4 مليار ريال سعودي في عام 2024. وهذا يدل على التكامل الناجح وتأثير قطاعي السياحة والترفيه. حققت المملكة العربية السعودية اعترافاً عالمياً ملحوظاً في عام 2024، حيث احتلت المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في نمو أعداد السياح الدوليين، والثانية عالمياً بين الوجهات السياحية الرئيسية من حيث نمو السياحة الدولية. كما قادت المملكة الوجهات السياحية العالمية الرئيسية في نمو عائدات السياحة من الزوار الدوليين. وسجل شهر مارس 2024 أعلى عدد من السياح الدوليين الوافدين، حيث بلغ 3.2 مليون سائح، وهي ذروة تُعزى إلى الحملات والمبادرات التسويقية الفعّالة.

يُظهر تقرير “إحصاءات السياحة في المملكة العربية السعودية – التقرير الإحصائي السنوي 2024” الصادر عن وزارة السياحة عامًا من التوسع الكبير والإنجازات البارزة في قطاع السياحة السعودي. في عام 2024، بلغ إجمالي عدد السياح (الدوليين والمحليين) حوالي 116 مليونًا. بلغ إجمالي عدد السياح الدوليين الوافدين وحده 29.7 مليون، بزيادة قدرها 8% عن عام 2023 . وبلغ إجمالي الإنفاق السياحي، الذي يشمل السياح الدوليين والمحليين، 283.8 مليار ريال سعودي. ساهم الإنفاق السياحي الدولي بشكل كبير في هذا الإنفاق، حيث بلغ 168.5 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 19% مقارنة بعام 2023 .

يُبرز التقرير جهود المملكة الناجحة في تنويع عروضها السياحية بما يتجاوز الحج، حيث تُشكل الأغراض غير الدينية جزءًا كبيرًا من الوافدين الدوليين في عام ٢٠٢٤. وقد أصبحت أنشطة الترفيه والتسلية محركًا رئيسيًا للإنفاق السياحي الدولي. وتُبرز التصنيفات العالمية المتميزة للمملكة في نمو السياحة صعودها السريع كوجهة سياحية عالمية رائدة. وتُعزى هذه الإنجازات إلى الدعم الحكومي المُستدام والاستراتيجيات الترويجية الفعّالة .