كيف غيرت عقارات العلامات التجارية واقع القطاع العقاري

في ظل النمو الاستثنائي لقطاع العقارات الفاخرة في دبي، والتغيرات التي شهدها خلال العامين الأخيرين، بات من الضرورة بمكان تسليط الضوء على المساكن الفاخرة التي تحمل توقيع علامات تجارية عالمية، والتي سيطرت بشكلٍ كبير على المشهد العقاري، وأصبحت محركاً رئيسياً له، كونها توفر مزايا حصرية وخدمات متميزة وأسلوب حياة الفنادق الفاخرة والمنتجعات الشاطئية. اكتسب هذا الاتجاه زخماً كبيراً في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم أيضاً، مدفوعاً بسعي شريحة واسعة من المستخدمين النهائيين إلى الحصول على مساحات معيشة أكثر خصوصية، وتصاميم داخلية حصرية تحمل لمسات أشهر دور الأزياء العالمية، ممزوجة بأدوات التكنولوجيا الحديثة.

في ضوء ذلك، أصبح مفهوم “رفاهية العيش” أكثر من مجرد شراء أثاث فاخر، بل امتد إلى جوانبٍ أوسع ليشمل التصاميم الداخلية والديكورات وأثاث المنزل، وصولاً إلى الحصول إلى المرافق الترفيهية والخدمات المتميزة، والمساحات الحصرية، والتي ترتبط جميعها بعلامة تجارية واحدة. ومع استمرار ارتفاع الطلب على المساكن ذات العلامات التجارية في دبي، كثف المطورون العقاريون جهودهم لإطلاق مشاريع نوعية بالشراكة مع أبرز العلامات التجارية في قطاع الأزياء، رغبةً منهم في تلبية توجهات العملاء الباحثين عن كل ما هم متفرد وحصري. دبي تقود النمو ووفقاً لتقرير عام 2023 عن المساكن ذات العلامات التجارية والذي أصدرته شركة الاستشارات العقارية العالمية “سيفيلز”، تمتلك دبي اليوم العدد الأكبر من المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مع نمو متوقع بنسبة تتجاوز الـ 72%، بالتزامن مع ارتفاع أعداد الأشخاص من أصحاب الملاءة المالية المرتفعة بنسبة 27% في السنوات الخمس الماضية. ومن المتوقع أن تواصل هذه الفئة من العقارات جذب المزيد من العملاء الباحثين عن مفهومٍ جديدٍ للرفاهية. وكانت شركة الاستشارات المتخصصة في السوق العقاري “نايت فرانك” قد كشفت في تقريرٍ لها أن 52% من أثرياء العالم يرغبون بشراء عقارات سكنية ذات علامات تجارية في دبي.

مع الإشارة إلى أن قيمة مبيعات العقارات التي تحمل توقيع العلامات التجارية بلغت 25.4 مليار درهم عام 2022، واستحوذت على أكثر من 90% من مبيعات الشقق الفاخرة في دبي. في هذا الإطار، دخلت علامات تجارية شهيرة مثل: “كافالي”، و”دي جريسوغونو”، و”فيرساتشي”، و”بولغاري”، و”باكارات”، في شراكات حقيقية مع كبار المطورين العقاريين في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، لتطوير مشاريع سكنية فاخرة وأخرى فائقة الفخامة.

حدد المطورون العقاريون متطلباتهم في هذه الفئة من العقارات، وأطلقوا مشاريع حصرية لمواكبة هذه المتغيرات الحاصلة في السوق العقاري.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، برزت شركة داماك العقارية بصفتها رائدة في قطاع التطوير العقاري الفاخر، من خلال إطلاق مجموعة متنوعة من المشاريع الفاخرة التي تحمل توقيع علامات تجارية. في عام 2010، تعاومت داماك مع علامة “فيرساتشي” لتطوير مشروعها الفاخر في لبنان “داماك تاور”، والذي أصبح أحد المشاريع القليلة آنذاك في منطقة الشرق الأوسط التي تحمل شراكة مع علامة تجارية عالمية. منذ ذلك الحين، أضافت داماك إلى محفظتها مجموعة متنوعة من المساكن ذات العلامات التجارية، والتي هي في مراحل متفاوتة من التطوير والإنشاء والتخطيط.

في الوقت الراهن، تتعاون داماك مع علامة تجارية عالمية شهيرة بما فيها: فنادق ومنتجعات باراماونت، وفندي، ومنظمة ترمب، ودي جريسوغونو، وكافالي، وزهير مراد، وماندرين أورينتال. على مدار الأشهر الـ 18 الماضية، أطلقت داماك 10 مشاريع سكنية فاخرة ذات علامات تجارية عالمية، لعل أبرزها “كافالي تاور” في منطق دبي مارينا، بالإضافة إلى تسليم مشروع “داماك تاور ناين إلمز” في لندن. علاوةً على التصميم الاستثنائي، يبحث المشترون عن مساكن ذات علامات تجارية تضم مجموعة من المرافق الترفيهية العصرية وتوفر لهم الخدمات الشخصية على مدار الساعة، فضلاً عن كونها توفر عائد استثماري أعلى. الطلب على “التجارب الأكثر رفاهيةً” من الجزر الاستوائية الاصطناعية إلى صالات السيجار وأحواض السباحة الإنفينيتي على الواجهة البحرية، ومتاحف الحياة البحرية، وتجارب الاستراخاء والعلاجات الصحية، يزداد الطلب على المساكن الفاخرة التي توفر للأفراد هذه المزايا ليعيشوا تجارب العطلات كل يوم.

توفر هذه التجارب تجربة معيشة عصرية لم تكن مألوفةً في السباق على هذا النطاق الواسع. العلامات التجارية ترسم الواقع الحالي للقطاع العقاري خلاصة القول أن المساكن ذات العلامات التجارية ليست مجرد موضة عابرة، بل باتت مفهوماً جديداً لأسلوب الحياة الفاخر. لذا، سنشهد المزيد من الطلب عليه، وسيركز المطورون العقاريون جهودهم في هذا الاتجاه، لا سيّما مع التوسع في ما بات يعرف اصطلاحاً “المجتمعات السكنية العمودية”، التي تجذب فئة واسعة من المشترين، مع كل ما توفره لهم هذه المشاريع من خدمات ومرافق عصرية.