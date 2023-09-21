كيف ضاعفت السعودية مشاركة النساء في القوة العاملة؟

ذكر تقرير صادر عن المجموعة الاقتصادية في وكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية” أن إصلاحات سوق العمل أدت إلى تضاعف معدل مشاركة القوى العاملة النسائية في المملكة العربية السعودية بين السعوديين إلى ما يقرب من 36% في عام 2022 من 19% في عام 2016. وهذا بدوره عزز إجمالي معدل المشاركة إلى مستوى قياسي بلغ 61.7% في آذار / مارس 2023، مقارنة مع مستوى قياسي منخفض بلغ 54.2% في يونيو 2017.

وقد اتخذت السلطات السعودية إجراءات لتقليل بعض العوائق التي تحول دون انضمام المرأة إلى القوى العاملة، مثل:

توفير إعانات للمواصلات ورعاية الأطفال.

زيادة خدمات رعاية الأطفال.

السماح للنساء بقيادة السيارة.

زيادة خيارات العمل عن بعد وإتاحة العمل وفقاً لنظام العمل الهجين.

إلغاء الحاجة إلى موافقة ولي الأمر كشرط لبدء المرأة مشروعاً تجارياً.

زيادة عدد الوظائف المخصصة للنساء في الجيش.

وفي حين تحسن معدل مشاركة القوى العاملة النسائية، إلا أنهن ما يزلن يشكلن 20% فقط من إجمالي عدد الملتحقين بالعمل. وعلى الرغم من أن إجمالي البطالة منخفض إلى حد ما بنسبة 5.6%، إلا أن النساء – لاسيما المواطنات السعوديات – يستحوذن على الجزء الأكبر من هذه النسبة، إذ أن أكثر من نصف السعوديين العاطلين عن العمل هم من النساء.

وفي حين أن أكبر قفزة في مشاركة المرأة في القوى العاملة في المملكة العربية السعودية قد حدثت فعلاً، فإن الزيادات الأصغر والمطردة ستستمر في إفادة الاقتصاد السابع عشر في العالم. نحن نحسب أن الزيادة في معدل المشاركة الإجمالي بمقدار نقطة مئوية واحدة فقط سنوياً على مدى السنوات العشر القادمة من شأنها أن تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي للمملكة بمتوسط يتراوح بين 0.3 نقطة مئوية إلى 2.4% سنوياً (مقابل 2.1%)، على افتراض أن نمو إنتاجية القوى العاملة على مدى السنوات العشر المقبلة سيكون مماثلاً لما كانت عليه في العشرين عاماً الماضية.

إن احتمالات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمتوسط 5% أو أكثر (وهو ما حدث 9 مرات منذ عام 2000) خلال العشر سنوات القادمة تبلغ 25% فقط، الأمر الذي سيتطلب بصورة أساسية من الاقتصاد أن يكرر بعض من أسرع معدلات النمو في إنتاجية القوى العاملة التي شهدها على الإطلاق. مع ذلك، فإن الإصلاحات الأوسع نطاقاً التي نُفذت في إطار رؤية المملكة 2030 يمكن أن تقلب ميزان المخاطر في تقييمنا إلى الأفضل – أي أن نمو الإنتاجية يمكن أن يتجاوز متوسط تجربة الأعوام الـ 22 الماضية.

ولا يزال العمل خارج المنزل أكثر احتمالاً لدى الرجال من النساء في معظم دول العالم تقريباً، ولكن التفاوت قد تراجع إلى حد كبير في السنوات الخمسين الماضية. تتخذ المملكة العربية السعودية خطوات لسد هذه الفجوة، ولكن أمامها طريق طويل للحاق بركب الدول الأخرى مرتفعة الدخل.

قفز معدل مشاركة القوى العاملة النسائية في المملكة (المواطنات والوافدات) إلى 35% في عام 2022 من 17% في عام 1999، وجاءت معظم الزيادة منذ عام 2016. وبالنسبة للنساء السعوديات، ارتفع هذا الرقم أيضاً إلى ما يقرب من 36% من 19% في عام 2016.

ومع ذلك، فإن معدل مشاركة القوى العاملة النسائية في المملكة ما يزال متأخراً عن المستويات العالمية. ويرجع ذلك جزئياً إلى الفوارق في التحصيل العلمي ومعدلات الخصوبة (عدد المواليد لكل امرأة)، إلى جانب الثقافة المحافظة.