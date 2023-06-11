كيف ستصبح السعودية جسراً للعالم العربي مع الصين

قال وزير الاستثمار السعودي “بصفتنا شريكاً رئيساً للصين في العالم العربي وبوابة له، ولكوننا كذلك الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط والأسرع نمواً في العالم خلال العام الماضي، فنحن إذن اليوم ملتزمون في العمل كجسر يربط العالم العربي بالصين ويسهم في نمو وتطور علاقاتهما”.

وجاءت تصريحات الوزير خالد بن عبدالعزيز الفالح، صباح اليوم الأحد، خلال افتتاح الرياض للدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين 2023 في العاصمة السعودية الرياض تحت شعار “التعاون من أجل الازدهار”.

فيديو | وزير الاستثمار خالد الفالح: ملتزمون بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين لكوننا الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط#مؤتمر_الأعمال_العربي_الصيني#الإخبارية pic.twitter.com/8ScwNH4igl — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) June 11, 2023

وتُعد السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، الشريك التجاري الأول بين الدول العربية مع جمهورية الصين الشعبية، حيث تشكل نحو 25 بالمئة من إجمالي حجم التبادل التجاري للدول العربية، وتُعد الصين؛ أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، الشريك التجاري الأول للسعودية؛ أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، بحجم تبادل تجاري وصل إلى نحو 400 مليار ريال (106 مليارات دولار) في 2022 وبنمو بلغ نحو 30 بالمئة عن 2021، مما يؤكد على متانة العلاقة التجارية والاقتصادية بين البلدين، وتشكل المملكة أكثر من 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، لتحتل بذلك المرتبة الأولى عربياً.

إطلاق “طريق حرير عصري” بين الصين والعرب

قال خالد الفالح أيضاً “نعمل من اليوم ومن خلال هذا المؤتمر على إطلاق طريق حرير عصرية جديدة يكون محركها رؤيتنا للتعاون والتشارك ووقود إطلاقتها هم شبابنا وكذلك ابتكاراتنا لنحقق مصالحنا ومصالح شركائنا في كل أنحاء العالم”.

فيديو | وزير الاستثمار يعلن إطلاق "طريق حرير عصري" بين الصين والعرب#مؤتمر_الأعمال_العربي_الصيني#الإخبارية pic.twitter.com/TQNjCMcMey — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) June 11, 2023

وأضاف “إن ما سيخدم السعودية سيعم خيره للجميع ونؤمن أن قوة المملكة الاقتصادية هو جزء من قوة وتكامل وترابط الوطن العربي الكبير وما نستقطبه من الصين ليس للمملكة العربية السعودية فقط بل سيعم محيطنا العربي الذي سنرتبط به من خلال النمو والرخاء إن شاء الله”.

وتابع “ما نحتاجه في المرحلة التنموية الكبرى استثمارات صينية ذات قيمة عالية”.

فيديو | وزير الاستثمار: مانستقطبه من الصين ليس للمملكة فقط بل سيعم محيطنا العربي#مؤتمر_الأعمال_العربي_الصيني#الإخبارية pic.twitter.com/e2SRgSnufI — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) June 11, 2023

ويأتي ذلك بالتزامن مع مضي الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، في تنفيذ “مبادرة الحزام والطريق” – النسخة العصرية لـ “طريق الحرير”- وهي استراتيجية تنموية كبرى تعتمدها الحكومة الصينية وتتضمن تطوير البنية التحتية والاستثمارات في 152 دولة ومنظمة دولية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، وهو ما يتطلب اشتراك دول عربية ذات مقومات استراتيجية واقتصادية هامة ومتنوعة كالسعودية وعموم دول الخليج العربي بالإضافة إلى سوريا ولبنان وحتى مصر أكبر دولة عربية من حيث السكان.

وقالت وزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط، المشاركة في المؤتمر، إن محور قناة السويس يستقطب شركات صينية للاستثمار وتعزيز العمل في مبادرة “الحزام والطريق”.

فيديو | وزير التعاون الدولي المصري رانيا المشاط: محور قناة السويس يستقطب شركات صينية للاستثمار وتعزيز العمل في مبادرة "الحزام والطريق"#مؤتمر_الأعمال_العربي_الصيني#الإخبارية pic.twitter.com/IzJfitZnVQ — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) June 11, 2023

في حين قال أمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن “المملكة العربية السعودية تقود العمل العربي المشترك إلى التنمية والازدهار.. والعلاقات العربية الصينية لها حضارات ممتدة عبر التاريخ”.

فيديو | أمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: المملكة تقود العمل العربي المشترك إلى التنمية والازدهار.. والعلاقات العربية الصينية لها حضارات ممتدة عبر التاريخ#مؤتمر_الأعمال_العربي_الصيني#الإخبارية pic.twitter.com/ZQZwjBQSzv — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 11, 2023

وتطمح الدول العربية للاستفادة من الشراكة الاستراتيجية والفرص الاستثمارية مع جمهورية الصين الشعبية في المجالات المختلفة، وذلك بوصفها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومن المتوقع أن تثمر فعاليات المؤتمر عن مزيدٍ من الازدهار والنمو في العلاقات العربية الصينية، حيث سيشهد المؤتمر توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، واستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية؛ كما سيركز المؤتمر على قطاعات اقتصادية واعدة، ومن أبرزها الصناعات التحويلية، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي، والتشييد والأنشطة العقارية، والتعدين، والسياحة والترفيه، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وريادة الأعمال والابتكار.

وستتضمن أجندة المؤتمر عديد من الجلسات الحوارية والاجتماعات الثنائية التي تناقش تطور العلاقات العربية الصينية، وآفاق الاستثمار والتمويل من خلال مبادرة الحزام والطريق، واستعراض الفرص الاستثمارية في عديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة وتوفير أفضل الخدمات الداعمة لتسهيل رحلة المستثمر، وذلك سعياً لحشد الجهود وتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة في مختلف الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية.