كيف ستدخل مصر الذكاء الاصطناعي في التعليم الثانوي؟ وهل سيتم تدريب المدرسين؟

سيتم في مصر إدراج مادة “البرمجة والذكاء الاصطناعي” بطريقة إلكترونية ضمن مناهج الصف الأول الثانوي بدءاً من العام الدراسي القادم دون حاجة كبيرة لتدريب المدرسين. وذلك عبر منصة تعليمية يابانية متخصصة تعتمد أحدث الأطر العلمية الدولية في تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي. طريقة التعاطي مع التدريس ستكون إلكترونية بالكامل، حيث يُمنح كل طالب حسابًا شخصيًا مع رقم سري للدخول إلى منصة كويرو، والتي تتيح دراسة المادة ومتابعة الدروس وتمرين المهارات من خلال محتوى تفاعلي. كما ستُجرى الامتحانات أيضًا عبر هذه المنصة نفسها بهدف تقييم مهارات الطلاب بطريقة حديثة وفعالة تجمع بين التعليم الإلكتروني التفاعلي والتقييم الرقمي، بهدف تجهيز الطلاب للاندماج في الاقتصاد الرقمي العالمي. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية شاملة لتطوير التعليم الثانوي بما يتماشى مع توجهات الحكومة لإدخال أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والبرمجة في المنظومة التعليمية. وقد تم اعتماد المنصة بعد دراسات وزيارات مكثفة لوزير التربية والتعليم إلى اليابان لاختيار أفضل التجارب والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال. وستكون مادة الذكاء الاصطناعي مادة اختيارية خارج المجموع، لتعزيز مهارات الطلاب التكنولوجية دون الضغط على نتائجهم النهائية، مع التركيز على إعدادهم لمستقبل مهني وتقني متقدم. المنصة التي ستستخدمها مصر تتميز بنظام تقييم دولي “TOFAS” المعتمد في عدة دول متقدمة، مما يضمن مستوى تعليمي عالمي للطلاب المصريين.

وأقر مجلس الوزراء المصري التعاقد بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة سبريكس Sprix Inc اليابانية لتوفير منصة كويرو QUREO لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب المرحلة الثانوية بدءًا من العام الدراسي القادم. بحسب تقارير صحفية. من خلال هذه المبادرة، ستصبح أول دولة عربية وتُدخل مصر مادة الذكاء الاصطناعي بشكل منهجي في الصف الأول الثانوي، حيث سيُدرّس الطلاب المادة إلكترونيًا بواسطة منصة كويرو التي تعتمد على أحدث الأطر العلمية الدولية وتُستخدم على نطاق واسع في اليابان وعدد من الدول المتقدمة. تتميز المنصة بنظام تقييم عالمي «TOFAS» المتوافق مع إطار CFRP العالمي، ما سيمنح الطلاب المصريين فرصة مميزة لاكتساب مهارات ضرورية لسوق العمل المستقبلي في مجالات التكنولوجيا والبرمجة. وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف أن إدراج مادة الذكاء الاصطناعي وتدريسها عبر منصة يابانية متخصصة جاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف إعداد جيل قادر على التعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وشدد الوزير أن اعتماد منصة QUREO الإلكترونية جاء بعد زيارات رسمية لليابان ودراسة أفضل التجارب والمؤسسات التعليمية العالمية؛ حيث اهتمت الوزارة باختيار أنسب منهج وأفضل نظام تقييم يوفر تجربة تعليمية تفاعلية مبنية على التكنولوجيا الحديثة. سيحصل كل طالب في الصف الأول الثانوي على حساب شخصي ورقم سري لاستخدام المنصة، وسيتم تدريس المنهج وإجراء الامتحانات إلكترونيًا بالكامل، مع منح المادة خارج المجموع لضمان التركيز على بناء مهارات معرفية وتقنية دون التأثير على التقييم النهائي للطلاب. تهدف هذه المبادرة إلى سد الفجوة بين التعليم التقليدي واحتياجات سوق العمل، حيث تراهن الوزارة على أن تعزز الشراكة مع اليابان من قدرات الطلاب المصريين، وتمنحهم فرصًا للمنافسة إقليميًا ودوليًا في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي. وتؤكد التصريحات الرسمية أن ذلك يأتي في إطار خطة أشمل لتطوير المناهج وتبني أحدث التقنيات التعليمية لتأهيل الجيل الجديد لمستقبل يواكب التحولات التكنولوجية.

ما هو نظام توفاس؟

TOFAS (Test Of Fundamental Academic Skills) هو اختبار دولي ياباني يهدف إلى قياس القدرة الأكاديمية للطلاب في المهارات الأساسية، وخاصة مادة الرياضيات، لمساعدة المعلمين والطلاب على تقييم ومقارنة القدرات الأكاديمية على مستوى دول متعددة. يُعقد هذا الاختبار إلكترونيًا لطلاب المراحل الدراسية المختلفة من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، ويشمل تقييمًا مخصصًا لنقاط القوة والضعف لكل طالب، مما يمكن المعلمين وأولياء الأمور من متابعة ودعم الطلاب بشكل أفضل. يعتمد TOFAS على معايير دولية (CFRP) ويطبق في أكثر من 50 دولة حول العالم، منها اليابان ومصر والولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأخرى، ويشارك فيه ملايين الطلاب سنويًا. الاختبار يُجرى عبر الكمبيوتر أو الأجهزة الذكية، ويستمر حوالي 40 دقيقة مع رقابة صارمة لمنع الغش، وهو تطوعي ولا يؤثر على نتائج الطالب الدراسية الرسمية. كما يستخدم برنامج TOFAS بيانات الاختبار لتقديم تقارير تحليلية دقيقة لمستوى تعلم الطلاب في المدارس، ويساعد في تعديل طرق التعليم بما يناسب احتياجات كل طالب. الجدير بالذكر أن اختبار TOFAS يندرج ضمن مشاريع التعاون التعليمي بين مصر واليابان، وهو أحد الأدوات التي تعتمد عليها وزارة التربية والتعليم المصرية في تطوير التعليم وقياس الأداء الأكاديمي.