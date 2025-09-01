كيف ستحمي حلول مبتكرة الجمهور والشركات في السعودية من الرسائل الاحتيالية؟

يتوقع أن تؤدي حلول مبتكرة لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية إلى حماية الأفراد والمنشآت من خلال تقليل الرسائل الاحتيالية والمزعجة بنسبة تصل إلى 95%، بحسب ما كشفته الهيئة أمس. ووضحت تفاصيل خمسة حلول تنظيمية مبتكرة ضمن مشروعها التقنيات التنظيمية “RegTech”، بهدف استخدام التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتعزيز الرقابة والامتثال وحماية المستخدمين في قطاع الاتصالات. وتم الإعلان عن هذه المبادرات ا على هامش الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25)، وتستهدف حلول الهيئة بشكل خاص حماية الأفراد والشركات من الرسائل الاحتيالية والمضللة.

منصة “RegTrust”.. حماية رقمية ضد الاحتيال

تأتي منصة “RegTrust” (منصة الثقة التنظيمية) كأبرز هذه الحلول، حيث تستخدم أحدث تقنيات سلسلة الكتل (Blockchain) والذكاء الاصطناعي لزيادة موثوقية الرسائل النصية العامة. من المتوقع أن تقلص هذه المنصة نسبة الرسائل الاحتيالية والمزعجة بنسبة تصل إلى 95%، وتزيد من التزام الشركات بالأنظمة بنسبة 98%. تهدف المنصة إلى ربط جميع الأطراف المعنية لضمان شفافية الرسائل، مما يعزز تجربة المستخدم ويقلل من المخاطر المرتبطة بالرسائل المضللة. تقنيات أخرى تعزز الكفاءة والشفافية إضافة إلى “RegTrust”، استعرضت الهيئة أربعة حلول أخرى تهدف إلى تحسين الأداء التنظيمي باستخدام التكنولوجيا: منصة “InfraReg” (تنظيم البنية التحتية): تحول رقمي لإدارة البنية التحتية للاتصالات، يتوقع أن يرفع الكفاءة التشغيلية وسرعة الإنجاز بنسبة 85%. منصة “RegDrafter” (المحرر التنظيمي): أداة ذكية لصياغة الوثائق التنظيمية باستخدام الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى رفع دقة المسودات الأولية بنسبة 98% وتخفيض زمن الاعتماد النهائي للوثائق بنسبة 90%. منصة “RegAdvisor” (المستشار التنظيمي): مستشار ذكي متعدد اللغات يوفر إرشادات فورية حول الإطار التنظيمي لقطاع الاتصالات، بهدف زيادة ثقة المستثمرين بنسبة 90% وتخفيض زمن الحصول على الاستشارات. “Regulation as A Code” (التنظيم بالكود): حل تقني يحول النصوص التنظيمية إلى أكواد قابلة للتنفيذ الآلي، مما يزيد من نسبة الامتثال بنسبة 70% ويقلل من الأخطاء البشرية. تأتي هذه المبادرات في إطار استضافة المملكة للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25)، مما يؤكد دورها الريادي في دعم التنمية الرقمية العالمية.