سامر باطر by سامر باطر

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كيف ستتغير سواحل مصر والعراق وقطر خلال 100 عام؟

ستتغير الخريطة العالمية وسواحل البلدان بحلول عام 2100 بحسب تقرير للأمم المتحدة.

دول في المنطقة مثل مصر والعراق وقطر ستتأثر كثيرا مع تسبب درجات الحرارة المرتفعة بارتفاع مستويات سطح البحر بسبب التغير المناخي.

سامر باطر by سامر باطر

ستتغير الخريطة العالمية وسواحل البلدان بحلول عام 2100 وتظهر تقديرات أممية أن أراض عديدة في دول مثل مصر والعراق وقطر ستتأثر كثيرا مع تسبب درجات الحرارة المرتفعة بارتفاع مستويات سطح البحر بسبب التغير المناخي ، مما يؤدي إلى إغراق مدن مثل لندن ونيويورك. وجد تقرير حديث للأمم المتحدة أنه لا يوجد “مسار موثوق” لوقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية ونتيجة لذلك ، فإن ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول عام 2100 أمر لا مفر منه بالفعل.

التوقعات الحالية للمئة عام القادمة

  • درجات الحرارة العالمية سترتفع لتصل إلى 3.1 درجة مئوية بحلول عام 2100
  • يتسبب ارتفاع الحرارة بتلك الوتيرة بموجات حر شديدة وارتفاع منسوب مياه البحر وهجرة جماعية
  • ستغرق العديد من المدن مثل لندن ونيويورك وبانكوك وتصبح غير صالحة للسكن مع تلك التقديرات.

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تأثير ارتفاع درجة الحرارة العالمية

  • ارتفاع الحرارة 3 درجات مئوية بحلول عام 2100 سيكون له تأثير كارثي على الملايين حول العالم .
  • ستستمر موجات الحر لفترة أطول وتصبح أكثر شيوعًا .
  • مع الجفاف ونقص الغذاء العالمي سترتفع الهجرة العالمية وكذلك انتشار الأمراض.
  • مع ذوبان الجليد القطبي ، سترتفع مستويات البحر.

يقدر العلماء في كلايميت سنترال Climate Central ، وهي منظمة غير ربحية ، أن ما يصل إلى 275 مليون شخص يعيشون حاليًا في مناطق ستغرق في هذه التقديرات الحالية.

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خارطة كلايمت سنترال التي تظهر المناطق المعرضة للغرق باللون الأحمر خلال فترات زمنية متعددة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...