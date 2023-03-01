كيف رد أشرف حكيمي على اتهامه بالاغتصاب؟

نفى أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي لكرة القدم وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مزاعم اغتصابه فتاة في منزله مؤكداً أنه كلام عار من الصحة.

ونقل مراسل صحيفة “ماركا” الإسبانية في باريس مشاهدته للنجم المغربي خلال حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم “ذا بيست” الاثنين قائلاً: “كان حكيمي هادئاً للغاية”، على الرغم من أن التقارير المزعومة، تزامنت مع الحفل.

وفتح مكتب المدعي العام في نانتير (الضاحية الغربية للعاصمة باريس) تحقيقا في قضية اغتصاب تستهدف نجم المنتخب المغربي.

وفُتِحَ التحقيق بعد اتهامات من امرأة، تبلغ من العمر 24 عاما، قالت إنها تعرضت للاغتصاب في منزل اللاعب في بولونيّ-بيلانكور في 25 شباط/فبراير، وفق ما أفادت صحيفة “لو باريزيان” في معلومات أكدها المصدر لفرانس برس.

وفي اتصال مع فرانس برس، رفض مكتب المدعي العام في نانتير الإدلاء بأي تعليق، مبديا امتعاضه من “المعلومات المنشورة” في الصحافة لأنها “تقوض التحقيقات اللازمة لإثبات الحقيقة”.

ووفقا للمصدر نفسه المطلع على القضية، فقد توجهت هذه المرأة إلى مركز للشرطة في فال دو مارن، الأحد، للتبليغ عن الحادثة، لكنها لم تتقدم بشكوى.

واتصلت فرانس برس بباريس سان جيرمان للوقوف على رأيه، لكنها لم تحصل على أي رد من نادي العاصمة.

حكيمي مولود في إسبانيا ومتزوج من الممثلة هبة عبوك ولديهما ولدان

وكان أشرف حكيمي من الركائز الأساسية، التي قادت المغرب، نهاية العام المنصرم في مونديال قطر، إلى إنجاز تاريخي غير مسبوق، بعد أن يصبح أول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم.