كيف جنى طالب 110 ملايين دولار وتملك 6% من شركة بيد باث أند بيوند؟

خلال 3 أسابيع حقق الشاب جيك فريمان أرباحا بلغت 110 ملايين دولار بعد مضاربات باستثماراته في أسهم شركة بيد باث أند بيوند Bed Bath & Beyond بحسب صحيفة فايننشيال تايمز.

وكان الشاب قد اشترى مع أفراد من عائلته 5 ملايين من أسهم الشركة مطلع يوليو حين انخفضت لمستوى كبير بـ 5 دولارات للسهم، وعاد سهم بيد باث آند بيوند ليقفز بمعدل 440% منذ مطلع أغسطس وتورط مستثمرو التجزئة بشراء السهم بعد أن كشف النقاب عن أحدث رهان للمستثمر الناشط ريان كوهين على سهم الشركة.

ولكن جيك سارع لبيع أسهمه يوم 16 أغسطس الجاري في توقيت مثالي كما يظهر في المخطط أدناه.

تمكن الطالب الجامعي جيك والذي يبلغ من العمر 20 عامًا ، ويدرس الرياضيات والاقتصاد التطبيقية في جامعة جنوب كاليفورنيا ، من تجميع 6.2٪ من إجمالي أسهم شركة في بيد باث أند بيوند حين انخفص سعر السهم لأقل من 5.50 دولارًا للسهم بما كانت قيمته 27 مليون دولار ، والتي أعلن عنها في خطاب ن إلى إدارة الشركة في 21 يوليو 2022 ، وبعد أقل من شهر باع حصته بالكامل – بفضل ضغط في الأسهم أدى إلى قفزة بسعرها – وأجرى عملية البيع من خلال حسابات TD Ameritrade و Interactive Brokers الخاصة به ، مما جعله يكسب 110 مليون دولار في هذه العملية.

وكشفت صحيفة الغارديان أن جيك قام بالإفصاح عن استثماراته مع أفراد عائلته وأصدقاء له على الشبكة الاجتماعية ريديت في قسم خاص عن أخبار بيد باث أند بيوند وهي صفحة BBBY Reddit مع تدوينة بعنوان إعطاء فرصة لـ BBBY. قال “مرحباً بالجميع ، أنا جيك فريمان”. “أعتقد حقًا أن خطة صندوق الاستثمار الخاص بي FCM المقترحة من المحتمل أن توفر فرصة رائعة لـ BBBY للنجاح. إنه يوفر ” كسبا للوقت”.

أخبر فريمان رواد الصفحة أنه “عمل في القطاع المالي منذ 14 عامًا وكان مهتمًا بالتمويل منذ أن كان عمره 12 عامًا وعندما كان في السادسة عشرة من عمره ، شارك في كتابة ورقة بعنوان “مخاطر غير قابلة للاختزال من التحوط بشأن السندات بمقايضة افتراضية”.

وكانت شركة «آر سي فينشرز» RC Ventures، وهي شركة الاستثمار التابعة لشركة «ريان كوهين»، وهي ثاني أكبر مستثمر في الشركة والتي أضافت ثلاثة مديرين مستقلين إلى مجلس إدارتها، قد اشترت خيارات شراء تنتهي في يناير 2023 على 1.67 مليون سهم بسعر يتراوح من 60 دولارا إلى 80 دولارا.

وجذبت عملية الشراء الجديدة انتباه تجار التجزئة في منتدى «وول ستريت بيتس» على موقع «ريديت»، مما أدى لارتفاع أحجام تداول أسهم «بيد باث آند بيوند» خلال تعاملات الثلاثاء مع تداول أكثر من 160 مليون سهم.

انخفض سعر سهم شركة التجزئة التي يعمل فيها قرابة 32 ألف موظف، مطلع العام بعد بيانات عن انخفاض بنسبة 25% في المبيعات الفصلية، مما أدى إلى تكبد الشركة المزيد من الخسائر وإعلان تنحي رئيسها التنفيذي. وشهدت أسهم الشركة تراجعًا بمعدل 66% هذا العام، فيما كان معدل تراجع لمؤشر S&P 500 حوالي 20% و 29% لمؤشر ناسداك. وعانت الشركة من أزمة سلاسل الإمداد العالمية، مما أدى نفاذ المخزون وتراجع المبيعات. و تراجعت إيرادات الشركة بمعدل 25% لتصل إلى 1.4 مليار دولار في الربع الأخير. وبلغ ما تكبدته من الخسائر الصافية إلى 358 مليون دولار، مقارنة بخسارة 51 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المحصلة، صحيح أنه شاب في العشرين وبـ3 أسابيع جنى ملايين الدولارات من مضاربات أسهم شركة إلا أنه بمثابة من تعلم التداول وهو في بطن امه، ويعترف أن والده يعمل بصناديق تحوط ومضاربات أسهم وأنه اطلع عن كثب على التداول في سن 14 عاما ودرس الاقتصاد والرياضيات والتداول واستفاد من الشبكة الاجتماعية ريديت التي تجمع 12 مليون مشترك في قسم المضاربات، ليطلق موجة شراء محمومة بعد أن اشترى أسهم الشركة بسعر 5 دولارات ليجني بعدها أرباحا غير مسبوقة.

وتوشك شركة بيد باث أند بيوند على الإفلاس بعد أن تهاوى سهمها عقب عمليات المضاربات والبيع على المكشوف ونقلت بلومبرغ أن الشركة عينت مكتب محاماة لمعالجة ديونها الكبيرة.

لم يخسر الجميع أموالهم في هذه المعمة التي شهد تضخيم أسهم تلاه إغراق بها حتى بلغت ذروتها مع خسارة الشركة BBBY ، لأكثر من نصف قيمتها اليوم: وفقًا لحسابات بلومبرغ ، فقد حصل الملياردير ريان كوهين على أرباح تقارب 68 مليون دولار على الأقل من بيع حصته في الشركة ، محققًا مكاسب بنسبة 56٪ على استثمار احتفظ به لمدة سبعة أشهر تقريبًا.

دفعت RC Ventures التابعة لشركة ريان كوهين مبلغ 121.2 مليون دولار بين منتصف يناير وأوائل مارس للاستحواذ على 7.78 مليون سهم وخيارات لشراء 1.67 مليون سهم أخرى ، وفقًا لما أظهره ملف تنظيمي. وقام ببيعهم جميعًا هذا الأسبوع مقابل 189.3 مليون دولار ، وفقًا لإيداع يوم الخميس بعد إغلاق السوق الأمريكية.

من ناحية أخرى ، المتداولون من فئة التجزئة وأغلبهم من الهواة – وخاصة أولئك الذين تأخروا في بيع أسهمهم بعد أن ضخوا ملايين الدولارات في شراء أسهم الشركة المعسر، بدأوا أمس متأخرين بإحصاء خسائرهم الأليمة.

ما الذي جرى فعلا؟

وفقًا لأبحاث أجرتها شركة فاندا Vanda ، ضخ تجار التجزئة سيلًا من الأموال في أسهم الشركة في الأسابيع الأخيرة ، حتى مع انهيار الوضع المالي للشركة.

Cash purchases of WSB favourite names are rising towards the highs of early 2022. Apart from the classic stocks, GME and AMC, we noticed inflows into RIVN, PLUG, RBLX, DKNG, and AFRM. Crypto and clean energy stocks appear to be the trendiest themes right now.#crypto #cleanenergy pic.twitter.com/qFqLBGpk3J — Vanda Research (@vandaresearch) August 18, 2022

واشتروا ما قيمته 58.2 مليون دولار من الأسهم يوم الأربعاء ، بعد يوم من اقتناص رقم قياسي بلغ 73.2 مليون دولار. وبلغ صافي المشتريات على مدى ثلاثة أسابيع 229.1 مليون دولار .

أسوأ جانب بالنسبة لجمهور ريديت من المتداولين كان في هذا الفشل الذريع بأكمله: فقد حفزت مشاركة الملياردير كوهين في الأسهم حماس المتداولين وتضاعف السعر في وقت ما هذا الأسبوع أكثر من أربعة أضعاف، من أدنى مستوى له مؤخرًا في يوليو ، مع إشارة البعض على الأقل إلى الكشف الذي أظهر أن كوهين لا يزال يحتفظ بحصته ، والتي تجاوزت في ذلك الوقت 10٪ من الشركة.

استغل ريان كوهين هذا الكشف لزيادة الإقبال على أسهم الشركة التي باعها بعد ذلك في عملية تلقب بـ سحب البساط rugpull ، وكان جيك فريمان من بين قلة محظوظا ببيع أسهمه قبل انهيار اسهم الشركة.