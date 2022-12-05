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كيف تُستخدم المواد الإباحية لإلهاء الباحثين عن مظاهرات الصين في تويتر؟

عندما بحث مستخدمو تويتر مؤخرا عن المدن الصينية التي تشهد موجة من الاحتجاجات التاريخية المناهضة لإغلاق كورونا، تعرضوا لطوفان من برامج الجنس وأنواع أخرى من البريد العشوائي.
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عندما بحث مستخدمو تويتر مؤخرا عن المدن الصينية التي تشهد موجة من الاحتجاجات التاريخية المناهضة لإغلاق كورونا، تعرضوا لطوفان من المواد الإباحية وأنواع أخرى من البريد العشوائي.

المظاهرات

قال أحد محللي تويتر إن كمية الرسائل غير المرغوب فيها بدأت تتزايد بشكل كبير مع بدء المظاهرات. ونشرت صحيفة ديلي ميل تقريرا عن هذا الأمر يتحدث عن محاولة الحكومة الصينية إلهاء الباحثين عن المعلومات حول المظاهرات على تويتر بطوفان من المواد الإباحية والبريد العشوائي.

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ماذا شاهد الباحثون عن فيديوهات الاحتجاجات؟

بدلا من ظهور مقاطع فيديو للمتظاهرين، وجد الباحثون أنفسهم أمام تدفق هائل من:

  • الإعلانات لخدمات المرافقة
  • منصات المراهنات الرياضية
  • مواقع إلكترونية تبيع دمى الجنسية
  • بريد عشوائي

جهد حكومي

يعتقد باحثون من جامعة ستانفورد أن الحسابات التي تنشر المواد الإباحية هي جزء من جهد حكومي لإلهاء الباحثين عن معلومات حول المظاهرات  على الشبكة الاجتماعية. ونشر مينغو دونغ ، الباحث الأمريكي من أصل صيني في جامعة ستانفورد، العديد من الأمثلة عن البريد العشوائي عبر ملفه الشخصي على تويتر، بينما دعا مستخدمون آخرون الرئيس التنفيذي للشبكة الاجتماعية إيلون ماسك لمعالجة المشكلة. وكان قد تم حظر تويتر في الصين من قبل الحزب الشيوعي الحاكم في عام 2009، لكن مازال بإمكان المستخدمين في البلاد الوصول إليه عبر (في بي إن) أو خدمة وكيل موقع الويب للعثور على معلومات لا تخضع للرقابة الصينية.

كيف حدثت عمليات “الإلهاء؟

مع اندلاع المظاهرات في المدن الصينية حدث الآتي:

  • انتشرت أعداد كبيرة من حسابات تويتر باللغة الصينية
  • بدأت تغمر خلاصات البحث مقاطع فيديو إباحية وروابط لخدمات المرافقة.
  • تم إنشاء العديد من الحسابات منذ سنوات وكانت خاملة، ولم تنشر سوى القليل من المحتوى أو لم تنشر أي محتوى على الإطلاق.
  • لكن منذ انتشار الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، بدأت تلك الحسابات فجأة في إصدار آلاف المنشورات يوميا.
  • الصور ومقاطع الفيديو المثيرة المدرجة في المنشورات مصحوبة بأسماء المدن الصينية لضمان ظهور الإلهاء في عمليات البحث عن أولئك الذين يبحثون عن معلومات حول المظاهرات.

الدعاية الصينية

هناك الكثير من الأسباب الوجيهة للقلق بشأن قدرة تويتر على التحكم في الدعاية الصينية، فقد بات فريق الشركة الذي يتعامل مع هذه المشكلة صغيرا بعد طرد الآلاف من الموظفين عقب استحواذ إيلون ماسك على تويتر. وتشبه تلك الرسائل العشوائية المحاولات الصينية السابقة المدعومة من الدولة لإلهاء الباحثين عن المعلومات المتعلقة بالموضوعات التي تعتبرها الحكومة مثيرة للجدل.

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