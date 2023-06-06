كيف تهدد بنوك الظل النظام المالي العالمي؟

ذكر تقرير لمجلة “بارونز” الاقتصادية المتخصصة أن الهيئات التنظيمية العالمية تفتقر إلى رؤية واضحة لعالم التمويل الضخم غير المصرفي، أو “بنوك الظل” التي تستأثر بنصف أصول العالم، ما يطرح الكثير من المخاطر المالية.

وأظهر الفشل المفاجئ هذا العام لثلاثة بنوك أمريكية كبيرة إحدى الطرق التي يمكن أن تؤدي إلى انهيار النظام المالي مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى بحملة لتطبيع أسعار الفائدة.

ويسيطر النظام المالي غير المصرفي الآن على 239 تريليون دولار، أو ما يقرب من نصف الأصول المالية في العالم، وفقاً لتقري صادر عن مجلس الاستقرار المالي، ارتفاعاً من نسبة 42% في عام 2008، وقد تضاعف منذ الأزمة المالية 2008-2009. وساعدت لوائح ما بعد الأزمة في دعم أكبر البنوك في البلاد، لكن القيود التي تم فرضها، إلى جانب سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، غذت النمو الهائل للتمويل غير المصرفي.

لا شك أن هذه المؤسسات المالية الوسيطة تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد، حيث تقدم القروض للعديد من الشركات الصغيرة أو المثقلة بالديون إلى الحد الذي يجعلها عاجزة عن الاستفادة من الأسواق المؤسسية. علاوة على ذلك، في حين ينتشر الحديث في وول ستريت حول المشاكل التي تختمر في بنوك الظل، لم يظهر سوى القليل منها منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية في الربع الأول من عام 2022. بل على العكس من ذلك، كانت الاضطرابات الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة أكثر وضوحاً حتى الآن في القطاع المصرفي المنظم. وأي اضطراب في الساحة غير المصرفية قد يكون حميداً نسبياً، وخاصة إذا تجنب الاقتصاد ركوداً حاداً.

ومع ذلك، لا يبدو أن أحدا لديه قدرة على التعامل بحزم مع المخاطر التي قد تفرضها الكيانات المالية غير المصرفية إذا ساءت العديد من الصفقات والاستثمارات. كما لا يوجد فهم مفصل للروابط بين الكيانات غير المصرفية، أو صلاتها بالنظام المصرفي المنظم.

حتى الآن، لم يتم اختبار هذا النظام، على هذا النطاق، لموجة من خسائر الائتمان والتخلف عن السداد التي يمكن أن تنبع من ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الاقتصاد. يشير التاريخ إلى الحذر: كانت بنوك الظل في بؤرة الأزمة المالية، حيث حولت المؤسسات المالية غير التقليدية قروض الرهن العقاري عالية المخاطر إلى أوراق مالية معقدة تباع للبنوك والمستثمرين، وغالبا ما تستخدم مستويات عالية من الروافع المالية. ومع تخلف أصحاب المساكن عن سداد ديونهم، فقدت هذه المنتجات قيمتها، وامتد الضرر عبر النظام المالي.

ورغم أن التمويل غير المصرفي يبدو مختلفاً كثيراً اليوم، شأنه في ذلك شأن المخاطر المحتملة، فإنه يظل مصدراً للقلق. يستخدم بعض صناع السياسات والمصرفيين لقب بنك الظل للإشارة إلى تلك الشريحة من العالم غير المصرفي التي من المرجح أن تؤدي إلى أنواع الأحداث التي تستنزف السيولة والتي أثارت عدوى مالية سابقة. ويقدر معهد التمويل الدولي مثل هذا التعرض بنسبة 14% من الأصول المالية غير المصرفية. ولكن الروابط تظل غائمة بين العناصر الأكثر خطورة في صيرفة الظل، وهو المصطلح الذي يثير غضب العديد من الكيانات غير المصرفية، وعالم التمويل القائم على السوق الأكثر مرونة.

ويقول إسوار براساد، أستاذ الاقتصاد في جامعة كورنيل وزميل أقدم في معهد بروكينغز، الذي عمل سابقا في صندوق النقد الدولي “إن الحجم الهائل ومستويات الاستدانة العالية لقطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، إلى جانب التقارير الأكثر تساهلا والمعايير التنظيمية المطبقة على هذا القطاع مقارنة بالبنوك تجعله صندوق بارود محتمل”.

كان الاقتصاديون والمحللون الماليون القلقون يحثون الهيئات التنظيمية على اكتساب فهم أفضل للمؤسسات المالية الوسيطة لأنهم يرون علامات منبهة على وجود مشاكل محتملة، بما في ذلك الأصول غير السائلة، وزيادة الروافع المالية، والافتقار إلى الشفافية، والنمو السريع.

العالم غير المصرفي هو “المرشح الواضح للجميع” لمزيد من فترات الراحة، كما يقول سايمون جونسون، الأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والمدير السابق للأبحاث في صندوق النقد الدولي، الذي قضى معظم حياته المهنية في العمل على منع الأزمات الاقتصادية.

لا توجد أوجه تشابه مباشرة مع عدم تطابق الأصول وهروب البنوك التي أطاحت ببنك وادي السيليكون وبنك فيرست ريبابليك في وقت سابق من هذا العام. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن صناديق التقاعد وشركات التأمين والأوقاف في العالم غير المصرفي تميل إلى الاحتفاظ بالأصول لعقود من خلال الصناديق التي تحبس أموالها لمدة خمس إلى سبع سنوات. كما يميل اللاعبون الكبار مثل صناديق الائتمان الخاصة إلى استخدام رافعة مالية أقل بكثير من البنوك.

ومع ذلك، هناك مؤشرات على أن التضخم والارتفاع الحاد في أسعار الفائدة قد يتسببان في ضغوط في بعض أجزاء النظام غير المصرفي. وقد أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى استنزاف الطلب على الرهون العقارية الجديدة، على سبيل المثال، مما أضر بالمؤسسات المالية الوسيطة. وباتت السيولة في أجزاء من سوق السندات، مثل ديون الأسواق الناشئة والعائد المرتفع، عند أدنى مستوياتها منذ جائحة كوفيد. ويتقلص التدفق النقدي في بعض الشركات الممولة من الائتمان الخاص بسبب التضخم وتباطؤ الاقتصاد وارتفاع مدفوعات الديون.

هناك شيء واحد واضح: ما يحدث في زاوية واحدة من هذا العالم المترامي الأطراف لا يبقى هناك. ضع في اعتبارك انهيار صندوق التحوط Archegos Capital Management في عام 2021. أدت خسائره على الرهانات المركزة على الأسهم الممتازة إلى إلى بيع حوالي 20 مليار دولار من الأصول. وترك ذلك البنوك الكبرى معرضة للصندوق، بما في ذلك “نومورا” و”يو بي إس”، مع خسائر بمليارات الدولارات.

ويقول فابيو ماسيمو ناتالوتشي، نائب مدير تطوير الأسواق النقدية وأسواق رأس المال في صندوق النقد الدولي والمؤلف المشارك لتقرير الاستقرار المالي العالمي “عادت المخاطر إلى الميزانيات العمومية للبنوك من الباب الخلفي”.

وفي حين أن العديد من الكيانات غير المصرفية تخضع للتنظيم بطريقة ما، لم تحاول أي جهة تنظيمية تقييم الاستقرار المالي العام للعالم غير المصرفي. ويسعى مجلس مراقبة الاستقرار المالي، أو FSOC ، الآن إلى الحصول على تعليقات حول تصنيف بعض المؤسسات غير المصرفية على أنها نظامية وإخضاع بعضها لإشراف الاحتياطي الفيدرالي. وهذا من شأنه أن يعكس بعض التغييرات التي أدخلت خلال إدارة ترامب.

إن إلقاء نظرة على ثلاثة أنواع من بنوك الظل – مقدمو الائتمان الخاص، وصناديق السندات المفتوحة، ومقرضو الرهن العقاري غير المصرفيين – يقدم نافذة على المخاوف السائدة بشأن الظل المصرفي، ويشير إلى كيفية انهيار الظروف في هذا القطاع بطرق تعكر صفو الاقتصاد والأسواق.

مقدمو الائتمان الخاص : يميل النمو السريع في عالم التمويل إلى جذب الانتباه، وقد نما عدد قليل من قطاعات الأعمال منذ الأزمة المالية بقدر نمو الائتمان الخاص. عادة ما يقرض مقدمو الائتمان الخاص مباشرة الشركات متوسطة الحجم المملوكة للقطاع الخاص والتي تولد من 10 ملايين دولار إلى مليار دولار من الإيرادات ولا يمكنها الحصول على تمويل في السوق المؤسسية.

صناديق السندات المفتوحة: خلافاً لصناديق الائتمان الخاصة، التي تحبس أموال المستثمرين لفترة محددة، فإن أغلب الصناديق المشتركة تسمح للمستثمرين بالشراء والبيع وقتما يريدون، الأمر الذي يوفر السيولة اليومية. لكن هذا قد يتحول إلى مشكلة بالنسبة لصناديق السندات في ظل ظروف معينة، حيث أن بعض سندات الشركات تتغير مرة واحدة فقط في الشهر – وأقل تواتر في أوقات الشدة. وإذا تراكمت خسائر الائتمان أو أصبحت الأسواق متوترة، يخشى بعض صناع السياسة من أن صناديق السندات قد تواجه مطالب لتصفية حيازاتها بأسعار بيع خزية، حيث يتدافع المستثمرون لبيع الأموال بأصول أصبحت غير سائلة.

مقرضو الرهن العقاري غير المصرفيين: شهد سوق الرهن العقاري تغييرات جذرية في السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية. وقد انتقلت أعمال إنشاء القروض وخدمتها بشكل مطرد بعيدا عن البنوك، حيث يمثل المقرضون غير المصرفيين أكثر من ثلثي جميع عمليات القروض العقارية.

إن التمويل السكني يدق ناقوس الخطر مرة أخرى، ليس بسبب ممارسات الإقراض المحفوفة بالمخاطر كما حدث في عام 2008، بل بسبب نماذج الأعمال التي يتبناها هؤلاء المقرضون غير المصرفيين، الذين لا يضطرون إلى الاحتفاظ برأس مال بقدر ما تحتفظ به البنوك. ومع شراء الناس لعدد أقل من المنازل، انخفضت أصول الرهن العقاري بنسبة 60% في العامين الماضيين، مما أثار مخاوف من أن الخسائر المحتملة سوف تلتهم وسادة رأس المال الضئيلة لهذه الشركات وترفع مستويات الاستدانة.